油電＋大空間一次到位 福特Territory短租自駕服務、半價就能租

記者鍾釗榛／綜合報導

體驗新車不只進展間，現在還能直接開回家。福特六和攜手AVIS艾維士與IWS愛旺租車，將全新國產油電休旅The All-New Ford Territory 1.5T Performance Hybrid驚豔版導入短租自駕服務，讓消費者用更貼近日常的方式，實際感受新世代家用休旅的魅力。

The All-New Ford Territory 1.5T Performance Hybrid驚豔版導入短租自駕服務。（圖／Ford提供）

即日起於指定租車門市預約，就能親自上路體驗Territory的空間與駕馭表現；即日起至2026年2月13日更推出每日限時2,700 元驚豔價（原價5,500元），幾乎半價就能把新車開走一整天，對想試水溫的家庭族群來說相當有吸引力。

即日起至2026年2月13日更推出每日限時2,700 元驚豔價。（圖／Ford提供）

車內雙前座電動通風座椅與雙12.3吋數位螢幕立即成為視覺焦點，搭配Vision Plus系統與Level 2駕駛輔助的虛擬實境顯示，行車資訊一目了然。語音助理支援中文操作，連氣氛燈、車窗狀態都能一句話完成，整體操作就像在用智慧手機一樣直覺。

動力與空間同樣是強項。油電系統輸出245ps、55.6kg-m，續航里程突破千公里，兼顧節能與順暢加速。2,726mm軸距帶來平整後座地板與大行李廂，搭配全套主動安全與高剛性車體設計，不論家庭出遊或長時間租用，都讓人開得輕鬆、坐得安心。

