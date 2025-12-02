治乳癌要小"心"！高劑量放射線加速動脈硬化

放射治療是現今常見的癌症治療法，但特別是左側乳癌患者，治療之後，有一定比例罹患心臟病。台北榮總以院內資料做了分析，發現的確有這樣的趨勢，原因是左側乳房靠近心臟，治療時、劑量多少會暴露到心臟，就有冠狀動脈硬化機率。但醫師也呼籲不用恐慌，現在科技進步，能更精準針對患部，減少心臟暴露風險，而且放射治療能減少乳癌復發、達六成。

以局部控制、對抗癌細胞，三分之二癌症患者，都會經歷放射治療。其中乳癌，北榮研究院內近十年、兩千多位病患資料，看見放療之後，心臟病風險卻增加。

台北榮總放射腫瘤部醫師 賴姿妤：「心臟的尖端 有些時候是貼著左邊胸壁，所以當然是在前端的地方，大概就是左心室，特定的體積 接收到特定劑量以上的話，可能心臟病的風險會比較高一點。」

台北慈院放射腫瘤科醫師 常佑康：「這邊就是他的左側的乳房，那我們這些彩色的線，就是(放射治療)高劑量的地方，(心臟)只有這一個小角落，是比較容易照到低劑量的地方，冠狀動脈都是在心臟的表面，如果它劑量太高，的確會可能會加速，他的冠狀動脈硬化，變成所謂的心肌梗塞。」

國際統計指出，放射治療劑量，每增加1單位，多7.4%的心臟病風險。北榮也近一步分析，如果本身還有高齡、高血脂、慢性腎病等因子，發生心臟病機率，比一般患者高2到3倍。

台北榮總放射腫瘤部醫師 賴姿妤：「心臟病來講的話，算是一個比較慢性的併發症，他可能不會是在放射治療後馬上出現，他可能是過了10年 20年之後才出現。」

台北慈院心臟血管科醫師 劉冠良：「類似的問題其實從以前到現在都有，只是說現在因為儀器的進步，可以用最少(劑量)，可是又可以更精準地去治療腫瘤，所以現在已經很少遇到這種問題，(患者)可能10個不到1個了。」

醫師表示，不只乳癌，只要腫瘤靠近心臟，治療都得嚴格把關劑量、減少暴露。也提醒，治療都有風險，但以放射治療乳癌為例，還是有減少六成復發的好處，因此只要治療過程和醫師做好溝通、後期積極追蹤，就能降低或及早發現身體異狀。

