治安不打烊、維安零鬆懈 西螺警跨年夜全面戒備守護平安

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為守護民眾平安迎接新年，因應西螺鎮公所舉辦跨年晚會活動，雲林縣警察局西螺分局提前部署警力，整合治安、交通與人潮管控勤務，針對跨年夜人車湧入及公共安全風險全面戒備，以「治安不打烊、維安零鬆懈」行動力，守住跨年夜每一分安全。

西螺警跨年夜全力戒備，守護民眾平安迎新年。(記者廖承恩翻攝)

西螺分局指出，跨年活動期間將針對會場周邊及轄內重要道路，加派警力執行交通疏導與路口管制，維持車流順暢及行人安全，並同步提升巡邏密度，防範各類治安事件發生，確保活動在安全、有序的環境下順利進行。

針對交通狀況，警方特別提醒，西螺大橋目前因工程施工，自114年12月1日起至116年1月4日止實施封橋管制；另雲24線亦將於114年12月31日15時起至115年1月1日封閉。警方呼籲民眾行前務必留意相關交通資訊，提早規劃替代路線，配合交通指揮與改道措施，避免因不熟悉路況造成壅塞。

西螺跨年晚會登場警方啟動周邊道路交通管制。(記者廖承恩翻攝)

因應近期社會關注的隨機攻擊事件，西螺分局強調，跨年夜將加強人潮監控與動態調度機制，隨時掌握會場及周邊人流變化，若發現特定區域人潮密度快速升高，將立即彈性調整警力配置，加強重點區域巡守與安全維護，確保突發狀況第一時間妥善處置。

警方也提醒，跨年活動期間人車眾多，建議民眾多加利用延平老街停車場、大橋路等周邊路段停放車輛，切勿違規停車影響交通動線與救災通行空間。另呼籲駕駛人遵守交通規則，落實「行車多禮讓、行人優先行」觀念，行經路口務必減速慢行，保障行人與自身安全。

西螺分局表示，跨年夜不只是迎接新年的時刻，更是守護安全的重要關卡，警方將持續強化交通疏導、治安維護與應變作為，以最高標準守護每一位民眾，讓大家在平安、安心的氛圍中，迎接嶄新的一年。