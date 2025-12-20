治安事件未明就操作政治 民進黨批鄭麗文冷血消費悲劇

（記者陳志仁／台北報導）針對國民黨主席鄭麗文就近期公共場所攻擊事件，接連進行政治指控；為此，民進黨發言人吳崢今（20）日表示，沒有任何人希望看到善良市民的生命與財產受到侵害，且在社會仍籠罩不安情緒之際，國民黨卻急於跳出來操作政治口水，令人遺憾。

圖／吳崢反問，國民黨是否曾對第一線維護治安、冒著風險守護社會安全的警察弟兄姊妹，表達過任何關心或慰勉？（資料照，民進黨提供）

吳崢指出，目前治安機關仍針對該起無差別攻擊的事件持續調查，相關犯案動機尚未釐清，在事實未明之前，鄭麗文與凌濤等國民黨人士，卻急著將事件肇因歸咎於執政黨；令人質疑其是否只剩政治鬥爭的算計，卻對受害者及社會傷痛缺乏基本的同理心。

吳崢反問，國民黨是否曾對第一線維護治安、冒著風險守護社會安全的警察弟兄姊妹，表達過任何關心或慰勉？還是只把治安事件當作政治攻防的素材，不斷消費社會的不幸。

吳崢強調，民進黨譴責任何形式的暴力，也不會像國民黨一樣，只要發生治安事件，就急著從政敵身上咎責；賴清德總統今日談話中，也公開肯定台北市長蔣萬安及市府團隊的危機處理作為，並指出即便政黨立場不同，大家同屬一個國家，面對人民安全議題，應攜手合作、共同解決問題。

吳崢最後重申，政治口水與無差別的政治鬥爭，無助於治安維護與社會安定，只會讓善良的台灣人民更加反感；民進黨期盼案件真相能早日水落石出，更重要的是共同建構更堅固的社會安全防護網，讓人民安心生活。

