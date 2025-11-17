治安亮紅燈！ 改裝車炸街痛毆男子 8人落網疑是討債集團

中部中心／綜合報導

持續追蹤台中市這起囂張群毆事件，被打的45歲陳姓男子，是一名小黃運將，被打到全身擦挫傷，警方到場，在附近逮捕到5名犯嫌，事發10小時後，也將跑掉的3名嫌犯，通通逮捕歸案，據了解，他們疑似是為了討債，才會在附近炸街威嚇，台中治安亮起紅燈，也成為議會質詢焦點。

男子全身是血，癱坐在地，幸好意識還算清楚，緩緩闡述事發原因，但是大哥你渾身都是傷，送醫比較要緊。





台中治安亮紅燈！改裝車深夜炸街痛毆男子 8人落網疑是討債集團

不滿改裝車深夜炸街！ 男噴滅火器驅趕遭圍毆＂滿身血＂

廣告 廣告





看似對答如流，但到了醫院治療後發現，這群惡煞，下手真的太狠。

家人講到，好心痛，兒子被多人圍毆，傷勢嚴重，送醫治療，而警方這邊，同步展開追緝。男子臉貼地，雙手被警方壓制，另一條路上，也出現搜索畫面，在車上被搜出球棒，還一臉理所當然，他也是其中一位涉案人士，員警在附近，一共逮到5名犯嫌，事發大約10小時後，也將在逃的3名嫌犯，8人全數落網。

17日凌晨2點多，這一群人，疑似是因為和附近住戶，有債務糾紛，才會在深夜炸街威嚇，卻意外爆發群毆事件，據了解，涉案成員分別有詐欺、毀損、毒品前科，當街打人，目無法紀，台中治安亮起紅燈。





台中治安亮紅燈！改裝車深夜炸街痛毆男子 8人落網疑是討債集團

疑討債集團！深夜炸街.圍毆住戶 警逮8嫌以組織犯罪偵辦（圖／翻攝畫面）





涉案8人，疑似是討債集團，隨車都帶武器，警方還要查幕後是誰糾眾教唆。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：台中治安亮紅燈！改裝車深夜炸街痛毆男子 8人落網疑是討債集團

更多民視新聞報導

20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰

聲響炸街擾民！ 雲林改裝車囂張拆車牌暗夜飆速

桃園市府圓環驚傳墜樓案 中年男子無生命跡象搶救中

