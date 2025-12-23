治安亮紅燈！狄鶯怒斥「做奸犯科沒死刑」孫安佐反遭網砲轟

狄鶯不滿社會治安亮紅燈，反倒讓兒子孫安佐成網友砲轟對象。(圖／中時新聞網)

台北車站與中山商圈12月19日發生隨機砍人事件，造成3死11傷，警方目前持續調查已故兇嫌張文的犯案動機，藝人狄鶯昨(22日)在社群發文質疑司法制度，怒轟：「做奸犯科的人竟然沒有死刑」，引發大批網友討論。

兇嫌張文在台北鬧區處丟擲汽油彈、煙霧彈，持長刀進行隨機殺人，雖後犯後墜樓身亡，讓整起案件告一段落，不過早就引起人心惶惶，對此，狄鶯在臉書提出質疑：「看了一整天的新聞，台灣到底怎麼了，多麼純樸善良的台灣人，我們到底做錯了什麼」，對於警方遭轟追捕速度太慢，她也不忍發聲：「請停止攻擊我們警務人員，他們都盡力了」，強調員警不該成為被輿論攻擊的對象。

狄鶯不捨警方挨轟發聲緩頰。(圖／中時資料照)

眼見社會治安亮起紅燈，狄鶯不諱言指出：「千錯萬錯都是都是政治人物的錯」，對於做奸犯科的人，居然沒有被判死刑，得到法律應有的制裁，甚至還給受害者及家屬公道，氣到怒斥：「天理何在」，如今不少人將矛頭指向警方，讓她不捨表示：「無能為力的警務人員，竟然都是他們的錯」，PO文曝光後，這番心疼員警的言論獲得不少網友力挺支持。

不料，兒子孫安佐意外反倒成為網友開轟對象：「有臉出來嘴時事欸，管好你家小孩再來嘴」、「先回頭看看您自家兒子吧」、「請把兒子管好才有資格評論政治」、「妳自己兒子都管不好了，管到別人去」、「你兒子不是差點要幹大事」、「家庭教育很重要，不然孫安佐怎麼會這樣」。

