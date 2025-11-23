治安亮紅燈！芝加哥接連2起槍擊案 1青少年中彈亡另8人受傷

美國芝加哥市中心當地時間21日晚間發生兩起槍擊事件，造成一名青少年死亡，另有8人受傷。據芝加哥警方表示，這些槍擊事件發生在千禧公園舉行年度聖誕樹點燈儀式的幾小時後，當時有數千名民眾在場。

警方在芝加哥劇院外蒐證。（圖／美聯社）

根據芝加哥警察局的聲明，第一起槍擊事件發生在當地時間晚上9點50分，地點位於芝加哥劇院附近。這起事件中，7名年齡介於13歲至17歲之間的青少年遭到槍擊受傷。警方指出，所有受傷青少年均被送往當地醫院救治，目前已脫離生命危險。

警方表示，第二起槍擊案發生在不到一小時後的同一街區。這次事件中，2名18歲青少年中彈，其中一人在被送往附近醫院後不幸被宣告死亡。截至目前，警方尚未逮捕任何與這兩起槍擊事件有關的嫌疑人。為了尋找線索，庫克郡犯罪檢舉中心已懸賞1萬美元，徵集有關槍手的資訊。

這兩起槍擊事件發生之際，美國總統川普（Donald John Trump）近期一直試圖向芝加哥部署國民警衛隊，聲稱此舉是為了遏制該市的犯罪活動和非法移民問題。然而，民主黨官員對此提出反駁，認為川普是為了政治利益而誇大了打擊芝加哥犯罪的必要性。

