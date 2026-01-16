治安史上首例！3D雷射掃描儀重建刑案 5段影片還原張文殺戮軌跡

張文隨機殺人案，檢警動用「3D雷射掃描儀」重建殺戮軌跡，是國內刑事案件利用此技術的首例。台北市警察局提供



北捷台北車站、中山商圈於去(2025)年12月19日發生震驚全國的隨機攻擊案，包含兇嫌張文內在共造成4死11人傷，不過，張文最後墜樓身亡，涉及殺人罪依法予以不起訴處分。震驚全國的隨機攻擊案，檢警動用「3D雷射掃描儀」重建殺戮軌跡，是國內刑事案件利用此技術的首例。

「3D雷射掃描儀」成功建構張文在北車行凶與脫逃路線、路中放煙霧彈、攻擊騎機車被害人、被害人在轉彎處倒下、誠品南西4樓刺殺，以及墜樓，還原張文當天從早到晚、近10小時不間斷的犯案手法及過程，期間，他4度縱火、5次換裝。

張文在2025年12月19日從上午9時起至下午4時許，提著裝有甲醇、煤油的白色塑膠桶、提袋，先後前往4個地點縱火，包括自己位於中正區公園路的租屋處。下午5時22分起，在捷運台北車站M8至M7出口，戴上防毒面罩、脫下雨衣，陸續丟擲數顆煙霧彈、汽油彈並點燃剩餘彈藥，再脫下面罩換裝，改穿上米色外套、換上另頂黑帽，並以黑色提袋遮掩臉部，混入人潮走進中山地下街，返回事先預訂的千慧旅館重新整備。

張文抵達中山商圈後脫下米色外套，穿上戰術背心、護膝、護肘並手持長刀，在斑馬線上丟擲煙霧彈，接著步行前往誠品南西店，途中手持長刀開始攻擊機車騎士。

張文進入誠品南西店內由1樓上至4樓，過程持續揮刀砍殺民眾。大喊「頂樓在哪裡！」抵達頂樓，並依序脫下身上護具、裝備，隨即自頂樓躍下墜樓而死。

台北市警察局鑑識中心利用3D雷射掃描儀重建案發現場，去（2025）年12月24日，由台北地檢署主任檢察官曾揚嶺帶隊，依照發生時續，繪製張文行凶的路徑及被害人的狀況，這也是國內刑事案件利用該掃描儀的首例。

張文隨機殺人案，警方鑑識人員在台北車站北捷案發現場，用雷達掃射儀重建現場。廖瑞祥攝

通緝犯張文北捷殺人命案，檢警24日在中山站商圈封街重建現場，且出動雷射掃描儀，這也是該科學儀器首度曝光。廖瑞祥攝

