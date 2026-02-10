治安守護不停歇 中山警友站慰勞春節執勤警力

1770692688493 300x214 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】新年春節將至，家家戶戶歡喜迎新、團圓過節之際，仍有一群警察同仁堅守崗位、日以繼夜維護社會治安，無法與家人共享團圓時光，只為讓市民安心歡度佳節。

基隆市警察之友會第四辦事處中山所警友站，體恤警察同仁於春節期間仍須執勤、無法返家團聚，特於115年2月9日由站長文妮娜代表全體顧問，親赴第四分局中山派出所，致贈加菜金慰勞全體同仁，期盼同仁們能於所內圍爐共享暖心佳餚，補充體力後持續投入治安維護工作，守護市民平安過年。

基隆市警察局第四分局中山派出所長林頌軒表示，警察工作全年無休、不分晝夜，勤務內容繁重辛勞，感謝中山警友站長期關心與支持，成為警察最堅實的後盾，展現警民合作精神，共同實現治安平穩、市民安心的目標。