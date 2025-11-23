治安座談強化識詐觀念 警民攜手防堵犯罪

1763884275811

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安樂派出所為強化警民合作、提升社區治安韌性，於114年11月21日晚間，攜手三民里辦公處舉辦114年下半年治安座談會，座談會以面對面交流方式，與里民共同關注轄區治安問題，凝聚社區自我保護意識。

會中由安樂派出所長林頌軒進行防詐騙宣導，提醒里民提高警覺，尤其近期盛行的愛情交友詐騙與虛擬貨幣投資詐騙，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「保證獲利」等話術，或假冒網友建立感情，以誘騙匯款，並特別呼籲民眾勿任意點擊陌生連結、下載來路不明App，以免導致個資外洩或受騙。

基隆市警察局第四分局呼籲，如遇可疑情況，應立即撥打165反詐騙專線或撥打110報案專線請求協助；警方亦將持續推動社區治安工作，期待與里民攜手打造更安全的居住環境。