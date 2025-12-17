治安旗艦隊發威！新北警局勇奪全國公務人員傑出貢獻團體獎

【警政時報 徐煜勝/新北報導】考試院於（16）日舉辦「公務人員傑出貢獻獎」表揚大會，新北市政府警察局以卓越的治安績效與創新作為，榮獲今年度「全國公務人員傑出貢獻團體獎」，在全國眾多參選機關中脫穎而出，再度展現新北警政團隊在治安工作上的領導地位與堅實實力。

114年新北市政府警察局「治安旗艦隊」榮獲傑出團體貢獻獎，得獎人員全體合影留念。（記者徐煜勝翻攝）

本屆評選由全國各主辦機關共同推薦，共有70名個人及59組團體角逐，競爭激烈。新北市政府警察局憑藉「治安旗艦隊－打擊詐欺、反毒、科偵永續」等多項具體成果與制度化創新，深獲評審肯定，成功奪下團體獎殊榮。

114年新北市政府警察局「治安旗艦隊」榮獲傑出團體貢獻獎，由副局長張錦成代表受獎。（記者徐煜勝翻攝）

面對詐欺、毒品與科技犯罪快速演變、手法日益複雜的治安挑戰，新北警局主動重塑犯罪打擊架構，整合「詐欺防制辦公室」、「毒品查緝溯源中心」及「科技犯罪偵查隊」三大核心單位，並肩作戰、相互支援，形塑具前瞻性與行動力的「治安旗艦隊」，展現全方位守護市民安全的決心。

其中，「詐欺防制辦公室」以被害預防與即時止損為核心，成功遏阻大量詐騙案件與金額，透過逐案挖掘潛在被害人、主動提醒並鼓勵報案，有效防止二次受騙。同時創新推出「百工百業」防詐宣導模式，從各行各業領導層著手，全面提升基層防詐意識，並規劃全國性「斬金行動」，強力掃蕩詐騙集團，成效斐然。

「毒品查緝溯源中心」則以專人、專責方式深化毒品防制力道，多次破獲重大毒品案件，查獲高達1,172塊海洛因磚，震撼全國。另主動策劃全國性查緝行動「擊落麻毒專案」，全面掃蕩施用大麻黑數，落實反毒政策，展現打造無毒家園的高度決心。

在科技犯罪領域，「新北科偵專責」持續深耕科偵人才培育與數位鑑識能量，針對警專應屆畢業生實施為期一年的專精訓練，培育科技偵查種子人員，分發至全局16個分局，落實「科技偵查小隊專責化、在地化」。並透過定期教育訓練推動科偵普及化，讓科技成為基層破案利器，成功協助偵破多起重大刑案，包含震驚社會的「台版柬埔寨」大型求職詐欺拘禁案件。

新北市政府警察局表示，這份榮耀屬於所有日以繼夜、堅守崗位的同仁，也感謝市民與各界長期的支持與信任。未來將以此為動力，持續結合專業警政與創新科技，全面強化犯罪預防與偵查能量，為新北市打造更加安全、安心且幸福的生活環境。

