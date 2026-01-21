治安最新民調出爐！6成5民眾滿意打詐表現 警政署：警察將更努力投入

2025年度治安滿意度調查結果出爐，中正大學犯罪研究中心今（21）日公布「114年全年度民眾對警察維護治安工作滿意度之調查研究」，結果顯示「警察維護治安工作」滿意度達78.72%，創近3年新高；而首度列入調查的「警察努力打詐之表現」及「暑期保護青少年青春專案」，滿意度分別為64.99%、74.15%。內政部警政署刑事警察局回應，各警察機關將持續精進各項維護治安作為。

中正大學犯罪研究中心今日上午召開記者會，公布2025年度民眾對治安工作滿意度調查結果。刑事局於會後發布新聞稿指出，該研究中心長期關注治安議題，為第三方公正機構，所作民調極具客觀性和科學性，並貼近民意感受，能讓警政署持續檢視、精進各項施政作為，深入了解民眾對治安的期許，在政策推行上更貼近民眾需求。

據2025全年度「民眾對警察維護治安工作滿意度調查」，結果顯示，民眾對「住家治安」滿意度達86.35%、對「警察維護治安工作」滿意度達78.72%，而首次列入調查的「警察努力打詐之表現」滿意度為64.99%，同樣首度列入調查項目的「暑期保護青少年青春專案」滿意度則為74.15%。

與會學者解讀，警察維護治安工作創下近3年新高，足見民眾對警察機關維護社會治安的努力給予肯定與認同；而打詐表現及青春專案滿意度分別逾6成、7成，則顯示民眾對於警察機關的各項施政表現，多持正面、肯定的滿意度。

刑事局：多數國家均面臨詐騙、毒品等治安挑戰

刑事局指出，我國近年來與世界多數國家均面臨跨境詐騙、毒品等治安問題的挑戰，警政署為此除了自2024年8月起建置「打詐儀錶板」，每日公布警察機關受理詐欺案件並宣傳防詐秘笈，增進民眾防詐意識，近期也新增「AI智能客服」功能，提供民眾即時線上詢問與防詐諮詢服務；另為提升打詐效能，警政署2025年11月7日也完成「詐欺犯罪防制中心」法制化作業。

刑事局續指，該法制化作業強化警察機關情資共享與橫向協作機制，統計2025年共緝獲犯嫌3萬人、查扣不法所得逾新台幣68億元，有效斬斷詐騙金流，展現政府與警察攜手守護人民財產的堅定決心。另一方面，警政署也積極推動《詐欺犯罪危害防制條例》修法，朝加重處罰、加速攔阻及加強保護被害人等三大面向推動，全案已經立法院三讀通過，預期將可提升打詐、防詐力道。

有關毒品犯罪防治，刑事局說明，政府自2017年起落實執行「新世代反毒策略行動綱領」，毒品總施用人數及各級毒品新生人數均呈現下降趨勢，顯示防制毒品確有成效，整體國內毒情呈現穩定趨勢；另因應毒駕危害公共安全問題，警政署自2025年11月20日起推動利用唾液毒品快篩試劑取締毒駕，迄今已查獲唾篩陽性疑似毒駕案1400件，並處罰拒絕接受唾液檢測66名駕駛人。

刑事局表示，前述涉案人警察機關均依法舉發、當場移置保管車輛，後續由監理機關裁處罰鍰並吊銷駕照；警察機關從精進執法措施及修正法規，快速應對毒駕危害公眾安全問題，使毒駕者無所遁形，有效防止重大事故發生。

刑事局：各警察機關將持續精進各項維護治安作為

刑事局也說，治安是長治久安的工作，面對當前社會型態轉變，各警察機關將持續精進各項維護治安作為，並結合政府各部會力量，從法制面與行政管理面加以有效防制，讓台灣治安穩定、良好；另警政署也就民眾對於警察打擊犯罪維護治安的支持與肯定表示感謝，全民的支持是警察拚治安最堅實的後盾，警察將更加努力投入治安維護工作，讓台灣更安全。

值得一提的是，中正大學犯罪研究中心今日公布的調查，是在2025年12月11日至17日進行，意即是在12月19日台北車站、台北捷運中山站外無差別襲擊事件之前進行調查。該研究召集人為中正大學犯罪研究中心主任兼台灣刑事司法學會理事長楊士隆，副召集人為犯罪防治系教授鄭瑞隆、犯罪研究中心執行長許華孚及犯罪防治系系主任陳巧雲；訪問對象為台灣本島及離島地區，設有戶籍且年齡在18歲以上的成年民眾，實際取得有效樣本3000位民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差最大為±1.79％，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行調整，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

