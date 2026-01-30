治安有「4大問題」待解！ 賴清德：黑幫呈「分散化」趨勢、滲入土石方產業

賴清德表示，黑幫組織近期展現出「分散化」的趨勢。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（30）日感謝警察同仁的努力，並期盼在新的一年，面對國人在意的治安，仍有打詐、毒品、黑幫、社會韌性等四大問題，要持續沉著因應。

賴清德提及，黑幫組織是詐欺、毒品、賭博等犯罪的主要操縱者，且滲入新興產業，包括再生能源、土石方與廢棄物等產業；此外，黑幫組織近期展現出「分散化」的趨勢，透過加密通訊等方式，持續威脅治安；更讓人擔憂的是，有部分幫派受境外敵對勢力影響，影響到國家安全。期許警政署拿出更有力的做法，打擊不法組織，提升國人對治安的信任感。

賴清德今下午出席「警政署 115 年第 1 次署務會報」，並致詞表示，台北市去年年底發生隨機襲擊事件，在高度危險的情境下，警察同仁沉著應對、迅速行動，與熱心市民一起制止暴力行為，防止傷害持續擴大；在事件發生後，警察同仁更是全力投入，在公共場合與大眾運輸加大見警率，使國人安心、放心，大家辛苦了。

賴清德指出，展望新的一年，面對國人在意的治安，仍有打詐、毒品、黑幫、社會韌性等四大問題，要持續沉著因應、以長期方針的策略一一破解，以及精進。第一，他說，針對詐欺犯罪，政府過去一年積極推動「打詐綱領 2.0」、配合「打詐新四法」，警政署也結合公私部門力量，全面提升全民防詐意識；在去年 11 月，更完成「詐欺犯罪防制中心」法制化作業，強化情資整合，以及橫向聯繫。

賴清德指出，目前詐欺犯罪仍然嚴重，手法不斷推陳出新，但在各位努力下，詐騙財損金額去年 12 月相較於 2024 年 8 月高峰期，已下降超過 5 成。他要給同仁，以及協助打詐、防詐、金融從業人員肯定，並感謝內政部長劉世芳、警政署長張榮興與各位的辛勞。他說，相信未來，繼續強化政府整體的打詐量能、以及提升國人的防詐意識，可以更有信心來因應詐欺犯罪。

第二，賴清德表示，毒品對國人身心健康造成深遠傷害，也嚴重影響治安。他說，打擊毒品必須從源頭下手，去年警方破獲毒品製造工廠 41 處、混合式新興毒品分裝場 832 處，全力壓制掃蕩、溯源斷根；接下來，要持續落實各項政策，全力推進「阻絕供需」、「減少毒害」、「穩定復歸」以及「抑制再犯」四大核心目標邁進。

第三，賴清德指出，黑幫組織是詐欺、毒品、賭博等犯罪的主要操縱者；而且，黑幫更滲入新興產業，包括再生能源、土石方與廢棄物等產業，伴隨龐大的地下金流及洗錢，持續影響社會秩序與公平正義。他注意到，警政署在過去一年積極施行 4 波「全國同步掃黑行動專案」、以及 4 波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，有效查緝幫派犯罪組織 762 個、犯嫌近 5,000 人，並查扣幫派不法所得 122.5 億餘元、非法槍械上千枝，充分展現政府徹底打擊不法、守護社會安定的決心。

不過，賴清德指出，黑幫組織近期展現出「分散化」的趨勢，並透過加密通訊、加密貨幣、跨國網路等方式，持續威脅治安；此外，更讓人擔憂的是，有部分幫派受境外敵對勢力影響，影響到國家安全。他深切期盼，警政署在新的一年，必須拿出更有力、更有效、更直接，也更持續性的做法，打擊黑幫犯罪等不法組織，提升國人對治安的信任感。

第四，賴清德指出，關鍵基礎設施的安全維護與社會韌性，是社會正常運作的核心支柱，攸關國家安全與民生經濟。他說，從去年開始，政府整合萬安及民安演習，舉辦「2025 城鎮韌性演習」，並搭配漢光演習，進行跨體系、跨層級的複合式驗證，非常感謝警察同仁的積極投入，警政署也主動盤點防空警報音響弱訊區、並提出改善方案，充分展現警察體系的整合能力。

賴清德提及，政府去年初已經核定近百億元，推動為期 3 年的「網路科技運用精進計畫」，即時串聯電信業者與執法機關系統，來精準掌握犯罪情資。他說，辛勞的警察同仁需要鼓勵與支持，政府會做各位的後盾，讓各位無後顧之憂，希望朝野政黨，都能夠同心協力，來支持警察同仁，來強化政府打擊犯罪、維護治安的力量。

劉世芳則說，台灣正面臨地緣政治風險以及日趨複雜的治安環境，期許全體警察同仁在新的一年，繼續落實行政院長卓榮泰宣示的「五打七安」政策，強力打擊黑、金、槍、毒、詐，維護社會治安。她說，中正大學的調查指出，民眾對於住家治安的滿意度高達 86%，對警察維護治安工作的滿意度也高達 78%，創近三年新高，這些成就屬於全體警察的努力，各位都是「正港的台灣英雄」。

