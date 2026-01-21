治安滿意度破78% 學者籲保護自身 防「假性安全」

國立中正大學犯罪研究中心今天(21日)公布台灣民眾對於治安的最新滿意度調查，結果顯示超過8成的受訪者都認定住家與社區治安不錯，民眾去年對警察維護治安的滿意度也達到78%。不過，本次調查執行時間剛好在台北發生隨機攻擊事件前，學者認為這可能是「假性的安全感」，民眾平時仍要負起保護自身安全的責任，不能把第一線員警當成超人。

國立中正大學犯罪研究中心今天公布「去年度民眾對警察重點施政作為滿意度」手機調查研究結果。本次調查發現，警察提供的便民服務滿意度已連3年維持在9成以上；在「住家與社區治安狀況的觀感」上，有86.35%的受訪者感覺住家附近是安全的。民眾對於「警察維護治安工作」的滿意度也達到78.72%，且近3年滿意度都維持在7成5以上。

這次調查訪問的時間剛好在台北發生隨機攻擊事件之前，本次調查副召集人、中正大學犯罪防治學系暨研究所教授鄭瑞隆坦言，民眾對於警察的滿意度高固然是對第一線員警的肯定，但對照其他項目的數據，發現仍有治安隱憂。他說：『(原音)民眾認為自己的住家跟社區安全的程度遠比對警察的服務滿意度還高，這顯示出什麼東西呢？顯示出民眾有相當多的自我滿足，那這個自我滿足會不會是假性的安全？好比說大家都滑手機，旁邊明明有人都亮刀了，他還滑手機，那這樣的安全誰來維護他？所以民眾會不會有假性的安全？在這個調查當中我是提出隱憂啦，這一點不是檢討警察，只是說民眾也必須維護自身安全的責任要做到。』

在施政表現上，中正大學犯罪防治學系教授兼系主任陳巧雲指出，民眾對警察機關查緝毒品、加強取締酒駕及打詐成效的滿意度都不到7成，她建議警方定時公開緝毒資訊，例如哪些毒品來自境外？哪些毒品在本地生產？哪些毒品容易接觸且販售目標對象是青少年？這些資訊對民眾來說有用也有感。此外，警方也可多對外說明為取締酒駕做了哪些努力、如何處置酒駕者；至於打詐，她也建議政府應檢討警力是否足夠應付案件量暴增的現況。

針對本次調查結果，警政署感謝民眾對警察打擊犯罪、維護治安的支持與肯定，並表示全民支持是警方拚治安的堅實後盾，面對社會型態轉變，警政署將持續精進各項維護治安作為，並結合政府各部會，從法制面與行政管理面有效防制犯罪，讓台灣治安更穩定、良好。

本次調查是在去年12月11日至12月17日期間以手機調查方式進行，針對台灣本島及離島地區(澎湖、金門、馬祖)設有戶籍的成年民眾進行抽樣調查，實際取得有效樣本3,000份，在95%信心水準下抽樣誤差為±1.79%。本研究也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行調整，使加權後的樣本與母群無顯著差異。