治安滿意度調查出爐！民眾對「這方面」最有感 創3年新高

中正大學犯罪研究中心公布「114年全年度民眾對警察維護治安工作滿意度之調查研究」。圖：刑事局提供

今(21)日國立中正大學犯罪研究中心公布「114年全年度民眾對警察維護治安工作滿意度之調查研究」，其中民眾對「住家治安」滿意度達86.35%，對「警察維護治安工作」滿意度達78.72%，創下近3年新高，足見民眾對於警察機關維護社會治安之努力給予肯定與認同。此外，在首次列入調查的「警察努力打詐之表現」及「暑期保護青少年青春專案」項目，滿意度分別為64.99%及74.15%，顯示民眾對於警察機關之各項施政表現，多持正面肯定之滿意度。

民眾對「住家治安」滿意度達86.35%。圖：刑事局提供

刑事局表示，國立中正大學犯罪研究中心長期關注治安議題，該中心為第三方公正機構，所作民調極具客觀性和科學性，並貼近民意感受，能讓警政署持續檢視、精進各項施政作為，深入瞭解民眾對治安的期許，在政策推行上更貼近民眾需求。

近年來，我國與世界多數國家均面臨跨境「詐騙」、「毒品」等治安問題之挑戰，對此警政署除自113年8月起建置「打詐儀錶板」，每日公布警察機關受理詐欺案件並宣傳防詐秘笈，增進民眾防詐意識，近期並新增「AI智能客服」功能，提供民眾即時線上詢問與防詐諮詢服務。

此外，為提升打詐效能，警政署於去(114)年11月7日完成「詐欺犯罪防制中心」法制化作業，強化警察機關情資共享與橫向協作機制，統計去年共緝獲犯嫌3萬人、查扣不法所得逾68億元，有效斬斷詐騙金流，展現政府與警察攜手守護人民財產的堅定決心。此外，警政署亦積極推動《詐欺犯罪危害防制條例》修法，朝加重處罰、加速攔阻及加強保護被害人等三大面向推動，全案已於去年12月30日經立法院三讀通過，預期將可提升打詐、防詐力道。

毒品犯罪部分，政府自106年起落實執行「新世代反毒策略行動綱領」，毒品總施用人數及各級毒品新生人數均呈現下降趨勢，顯示防制毒品確有成效，整體國內毒情呈現穩定趨勢。另因應毒駕危害公共安全問題，警政署自去年11月20日起推動利用唾液毒品快篩試劑取締毒駕，迄今已查獲唾篩陽性疑似毒駕案1400件，並處罰拒絕接受唾液檢測之66名駕駛人，均依法舉發、當場移置保管車輛，後續由監理機關裁處罰鍰並吊銷駕照。警察機關從精進執法措施及修正法規快速應對毒駕危害公眾安全問題，使毒駕者無所遁形，有效防止重大事故發生。

刑事局強調，治安是長治久安的工作，面對當前社會型態轉變，各警察機關將持續精進各項維護治安作為，並結合政府各部會力量，從法制面與行政管理面加以有效防制，讓台灣治安穩定、良好；另警政署就民眾對於警察打擊犯罪維護治安的支持與肯定表示感謝，全民的支持是警察拼治安最堅實的後盾，警察將更加努力投入治安維護工作，讓台灣更安全。

