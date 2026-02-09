【治安空窗2-1】北捷警力現有員額補不滿 議員建議勤務應有效整合科技輔助 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

去年12月台北發生隨機殺傷人事件，有民眾點出大眾交通運輸的公共場域，警力略少，被質疑台北市公共場所的維安人力是否充足？根據台北市政府警察局捷運警察隊最新統計數據揭露，捷運警察隊在過去10年中，現有員額始終未能達到編制員額標準，引發議員關注。

以2016年為例，編制員額290人，實際現有員額僅160人，雖然員額在後續幾年有所成長，在2021年達到高峰242人，但至2025年又降至204人，較290人的編制標準短缺86人。值得注意的是，現有員額近年開始下滑，降至10年來的相對低點。

該份數據在近期隨機傷人事件後顯得格外敏感，外界質疑，實際執勤的「現有員額」不足是關鍵。捷運警察外勤警力僅約204人，卻需負責雙北117個捷運站的巡邏勤務，導致尖峰時段或特定站點出現警力空窗期。

面對隨機、突發的暴力事件，警力的部署位置、到場時間（平均約10分鐘），以及跨單位協調能力是否能滿足市民安全需求，成為當前檢討的核心問題。

台北市議員陳宥丞進一步表示，捷運系統與大型公共空間一向被視為高警戒場域，應重新檢視警力配置是否真正發揮預防效果，而非僅止於「人數足夠」的表面數據。他指出，近年暴力事件多具突發性與隨機性，往往發生在短時間內，考驗第一線人員的即時判斷與跨單位協調能力。

陳宥丞指出，台北捷運每日承載大量通勤與轉乘人潮，確實配置專責捷運警察與保全人員，但公共安全的關鍵不在於警力總量，而在於部署位置、勤務模式與現場應變能力是否貼近實際風險。他認為，若警力集中於固定點位，卻無法即時因應突發事件，仍可能產生安全漏洞。

針對科技輔助治安管理，陳宥丞也表示，現有監視系統、緊急通報設備與大數據分析，若未與警力勤務有效整合，容易淪為事後回溯工具。他認為台北市府全面盤點捷運及其他公共場所的安全設備，確保資訊能即時回傳至現場與指揮端，縮短反應時間。

陳宥丞強調，公共場所的治安管理，不能僅以「警力充足」作為交代，而應回到市民實際感受到的安全感。他期盼市府針對捷運及人潮密集場域，提出更具體的警力運用與應變策略，讓公共安全真正落實在日常運作中，而非僅在重大事件後才被檢討。

