【治安空窗2-2】暴力事件趨隨機化 傳統治安思維不足因應、民眾自我防備待強化

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台北市去年12月19日發生大規模隨機攻擊事件，造成多人死傷，引發社會高度震驚，也再度掀起民眾對公共安全與城市治安的深層憂慮。台北市議員許淑華受訪談及，此事件不僅是個別犯罪行為，更反映出都市治安與社會安全網面臨的結構性問題，市府應全面檢討相關制度，避免憾事重演。

許淑華指出，台北長期被視為治安相對穩定的城市，然而近年來暴力事件型態趨於隨機化、突發化，對市民心理造成極大衝擊。她認為，傳統以巡邏與事後偵辦為主的治安思維，已不足以因應現代城市風險，必須導入更前端的預防與跨系統合作。

許淑華表示，公共安全不僅是警政問題，也與心理健康支持、社會關懷機制及危機通報系統密切相關。她認為，市府應強化高風險族群的關懷與追蹤，整合警政、社會、衛生等單位資訊，建立更即時有效的預警機制，讓潛在風險能在事件發生前被發現、被處理。

針對市民關心的公共空間安全，許淑華也指出，捷運站、商圈與人潮密集場所的安全管理，應隨城市型態變化滾動調整，包括人力配置、科技輔助與緊急應變流程，都需要重新檢視。她強調，安全感是城市最基本的公共服務，不能等到重大事件發生後才亡羊補牢。

許淑華最後表示，對於此次事件造成的傷亡與家屬的痛苦，社會各界都應給予最大的關懷與支持。她也要求市府儘速向市議會提出完整檢討報告，說明改善方向與具體作為，讓市民清楚知道，城市安全不只是口號，而是必須被落實的責任。

近期公共安全事件頻傳，引發各界對隨機傷人議題的關注。事件發生當下，有部分民眾因缺乏警覺而滯留現場，甚至與兇嫌僅咫尺之隔；經訪查，多數人表示第一時間誤以為是「街頭藝人表演」或「網紅拍攝惡作劇影片」。面對潛在威脅，民眾應如何提升自我防護意識，成為治安宣導的當務之急。

對此，台北市議員王欣儀受訪時指出，在公共安全體系仍須全面檢討之際，市府也應同步加強對民眾的風險意識宣導，協助市民建立基本自我防備觀念，以降低突發事件造成的傷害。

王欣儀指出，近年隨機攻擊事件多具不可預測性，民眾往往在毫無心理準備的情況下遭遇危險，因此「察覺風險、及早反應」成為關鍵。她建議，民眾在捷運站、商圈等人潮密集場所時，應留意周遭環境變化，避免長時間沉浸於手機或配戴耳機而降低警覺心。

王欣儀提醒，若發現有人行為異常、情緒明顯失控或攜帶具危險性的物品，民眾應優先拉開距離，並儘速通報現場人員或警方，而非圍觀或試圖自行處理。她強調，保護自身安全並非冷漠，而是避免讓風險進一步擴大。

針對突發狀況的應對，王欣儀表示，民眾可事先留意公共場所的逃生動線、緊急出口與求助設備位置，在必要時能迅速離開危險區域。她也建議市府透過宣導短片、海報或社群平台，將簡單易懂的避險原則融入日常生活資訊中，讓安全知識成為市民的基本常識。

王欣儀最後表示，個人防備並非要讓市民承擔治安失靈的責任，而是在制度改善之前，提供一層必要的保護。她呼籲市府在強化警政與社會安全網的同時，也應重視公眾教育，讓民眾在面對突發事件時，能多一分冷靜與準備，少一分傷害與遺憾。

照片來源：王欣儀辦公室

