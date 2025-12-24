治安防線 由派出所延伸各街巷

民政局專委洪紹欽偕同西屯區長鄭錫禧及何安里長何唐文鈴關心巡守運作情形。

近日台北捷運發生隨機傷人事件，引發社會高度關注公共安全。台中市政府第一時間盤點市內風險熱點並啟動維安應變作業，加強公共空間與社區周邊安全，同步整合警政與民政體系，提升整體防護韌性。民政局長吳世瑋表示，市府將治安防線由派出所延伸至各街巷，攜手二一一隊守望相助隊補強城市安全網，讓社區在面對隨機暴力或突發事件時，能即時通報、迅速應變，從源頭防範犯罪與意外，守護市民生命財產安全。

吳世瑋局長指出，北捷事件再次提醒城市安全須提前部署、層層防護，社會安全網的建立不能只靠警力，更需要民間力量參與。各里守望相助隊平時已有完善巡守與通報機制，隨著新年將至，各地節慶活動接連舉辦、人潮增加，也提醒隊員巡守時提高警覺，發現異常即時通報，由警察優先處理，守望相助隊協助支援，透過警力、守望相助隊的公私協力，全面提升維安量能，共同守護市民安全。

民政局表示，二十三日晚間民政局專門委員洪紹欽偕同北屯區長陳宗祈、西屯區長鄭錫禧，以及四民里長江麗慧、何安里長何唐文鈴，分別前往北屯區四民里及西屯區何安里守望相助隊關心巡守運作情形，並慰勞隊員執勤辛勞，也提醒隊員巡邏時務必留意自身安全，夜間巡守也要加強保暖並注意身體狀況，確保在安全無虞的情況下執行任務，共同守護社區治安與居民安全。