治安風險不容忽視 嘉市警防搶演練逼真民眾誤信報案

演練過程逼真，讓現場不知情提款民眾誤以為真實案件發生，立即撥打110報案。（圖/嘉義市警察局提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義市警察局第一分局為強化治安與重大刑案即時應變能力，並防範金融機構、金銀樓、當鋪、超商、加油站等場所現金交易頻繁，若發生強盜、搶奪或其他重大暴力犯罪，今（26）日上午在「嘉義市第三信用合作社北興分社」舉辦重大刑案攔截圍捕暨金融機構自衛編組防搶演練，檢視警力通報、現場應變與攔截圍捕流程，確保遇有突發重大刑案時，全面提升員警與業者防處能力。

一分局表示，本次演練中，假扮歹徒之員警於金融機構行搶得手後騎乘機車逃逸，演練過程逼真，讓現場不知情提款民眾誤以為真實案件發生，立即撥打110報案，而目擊民眾見防搶演練警力迅速抵達，方才得知係防搶演練，才鬆了一口氣說「有警真好！」。

演練過程中，假扮搶嫌之員警外型神似某位資深藝人，亦引起現場民眾側目關注，增添演練真實感。警方隨即依行員提供之歹徒特徵及逃逸方向，隨即以無線電通報並由勤務指揮中心指派實施攔截圍捕，最終於高鐵大道一帶成功查獲搶嫌，完整驗證重大刑案即時反應機制。

一分局分局長吳正文指出，近期重大治安案件再次提醒警方必須隨時保持高度警覺，本次防搶暨攔截圍捕演練，除提升金融機構業者自我防衛與應變能力外，也強化員警面對突發重大暴力犯罪之應變與處置效能，展現警方守護市民生命、財產安全的決心。

警方同時呼籲，民眾如需提領或運用大量現金，應儘量採用轉帳方式，或由親友、同事陪同提領，必要時亦可向警察機關申請警力護鈔服務，以確保人身及財物安全，嘉警責無旁貸。