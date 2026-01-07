治山防災兼顧生態保育 南投分署生態治理成果逐步展現

林保署南投分署治山防災兼顧生態保育，推動工程與生態共榮的治理模式。(圖：林保署南投分署提供)

為落實森林生態保育與永續發展政策，農業部林業及自然保育署南投分署針對轄內各項國有林治山防災工程全面辦理生態檢核及完工後追蹤調查，落實落實公共工程生態友善機制，將防災需求與自然生態保護相互結合，推動工程與生態共榮的治理模式。

林保署南投分署表示，本次生態治理作業涵蓋臺中、南投、彰化及雲林等地區，依工程所在區位之生態敏感程度落實分級管理，已完成多處治理工程之生態檢核作業，相關工程多位於國土生態綠網及法定敏感區域。針對生態條件良好且具高度保育價值之區位，秉持保育優先原則審慎評估工程必要性，部分工程經專業評估後，考量施工可能影響食蛇龜、八色鳥及石虎等保育類物種棲地，遂決定取消工程施作，以維持自然環境之完整性。

在工程規劃、設計及施工階段，依循生態友善原則，調整工程作法，避開保育類物種重要繁殖期間施工，保留具生態價值之林相與母樹資源，並減少混凝土使用，改採國產材木構設施及自然材料工法，以降低對環境之干擾，同時兼顧野生動物通行需求與工程安全，維持水域與陸域棲地之連續性。

為評估友善設施之實作成效，林業及自然保育署南投分署於工程完竣後，持續落實生態監測計畫。透過在動物通道布設紅外線自動相機，成功捕捉到多種珍貴野生動物往返利用之影像。監測結果證實，工程納入動物友善設計，確實能有效降低生態棲地阻隔，促進生物多樣性之保存。林業及自然保育署南投分署強調，未來將持續推動公共工程生態友善機制，在確保防災安全與國土保安功能的同時，也為臺灣淺山野生動物保留安全棲息與通行空間，朝向防災與生態共榮的永續治理目標邁進。