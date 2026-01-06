治水四大策略打造韌性城市 盧秀燕感謝城市英雄防汛守護

水利局專案報告治水四大策略，打造韌性城市，台中市長盧秀燕感謝城市英雄防汛守護。（圖：中市府提供）

台中市政府6日召開市政會議，水利局長范世億專案報告台中防汛四大策略，強調汛期來臨前，做好排水整治與清疏巡查，並持續建置雨水下水道，導入智慧AI監測，減少淹水災情。市長盧秀燕則感謝城市英雄的投入，看不見的建設，卻是看得見的守護，保障市民安全。

盧秀燕說，水利人員平時部署與預防災害來襲，更要防缺水及如何有效調度水源，很感謝台中市有一批非常優秀的水利人員，且治水並未忽略城市景觀，如葫蘆墩公園內軟埤仔溪，綠川興大段、大里康橋及其下游周邊水利園區等，把大家不敢親近的地方，變成運動休閒的場域。另外，他們也重視水的歷史文化和教育，加強民眾珍惜並學習妥善利用水資源。

范世億表示，雖然期望新的一年風調雨順，但要做好最完善的準備，台中已建構大台中水安全防護網，打造韌性城市有四大策略，包括野溪農路整治、區域排水改善、雨水下水道建設，以及智慧防汛系統建置，其中，透過智慧防汛系統，傳遞救災重要資訊服務，如降雨預報判斷哪些區域發生災害，立即推播警示訊息提醒民眾，協助防汛人員進行最快的應變處置。豪大雨來臨時，雨水下水道、河川區排的水位監測與多面感測器相互運用，確保萬無一失。另外也呼籲民眾可多加利用台中水情APP，隨時查看附近災情或預防相關訊息，降低災害程度。（寇世菁報導）