治水專家 陳伸賢博士榮獲「水務傑出卓越獎章」

（記者林富貴／台北報導）每年度針對臺灣水務產業有卓越貢獻之優秀水務專業人員進行評選與獎勵的臺灣水務產業發展協會2日舉行年度（114）會員大會，環境部葉俊宏政務次長特別頒發「水務傑出卓越獎章」予中興工程顧問股份有限公司陳伸賢董事長，表彰陳董事長從中央水利主管機關到直轄市政府及產業界的完整歷練，展現其持續推動台灣水務環境精進與產業升級的關鍵角色，獲評審一致肯定。

圖／中興工程顧問公司。

臺灣水務產業發展協會設有獎勵委員會，本屆「水務傑出卓越獎章」評選，特別重視候選人在政策推動、跨域整合與產業升級上的長期影響力，此一獎項旨在表彰長期在水資源治理、都市防洪及智慧水務等領域的專業投入，以及對國家水務政策與產業發展的卓著貢獻。

廣告 廣告

陳董事長表示，台灣水務領域廣泛，從水患治理、水利工程，到近年的數位轉型、淨零碳排、環境永續，國內水利人才濟濟，他期待長江後浪推前浪，他一生也以水利人為榮。

陳董事長為國內知名治水專家，公務生涯從基層技佐、勞委會處長、水利署署長，一路歷練至地方政府副首長，經驗豐富。曾榮獲行政院模範公務員、美國科羅拉多州立大學傑出校友獎、全國水利傑出貢獻獎項-大禹獎等殊榮。

水利署署長任內，陳董事長更先後完成員山子分洪道工程、石門水庫改善工程。同時，陳董事長還爭取8年800億的流域整體治理計畫，從流域上、中、下游整體來治理水患。

即便自公職退休，陳董事長仍持續在工程技術及環境永續領域發揮影響力，近年陳董事長領軍中興工程團隊積極參與多項國家重大公共工程建設，帶領中興公司推動CSR(企業社會責任)與ESG(環境、社會、治理)，亦積極推動數位轉型。此外，為因應2050淨零碳排，陳董事長亦帶領中興公司以工程技術因應氣候變遷及天然災害帶來的衝擊，積極往淨零減碳方向做出更多貢獻。

更多引新聞報導

LINE Pay Money 上線大當機！用戶註冊卡關、銀行綁定跳錯頻傳

LINE Pay Money今上線！前百萬名搶「3年0手續費」

