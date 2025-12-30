治理亮紅燈鉅額投資失靈 資深媒體人：公廣體系公信力引質疑

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

向來被視為公共價值與媒體專業象徵的公廣集團，近年卻接連陷入治理失序與經營困境。資深媒體人紛紛發表評論，認為從重大投資案成效不彰、子公司長期虧損，到決策程序屢遭質疑，一連串爭議不僅動搖外界信任，也讓公廣體系是否仍具備健全的監督與問責機制，成為輿論關注焦點，尤其公視董監事名單文化與學術界的人士比例偏高，更讓外界質疑公視是媒體還是文化事業？

公廣集團近年爭議不斷。資深媒體人批評，認為從重大投資案成效不彰、子公司長期虧損，尤其公視董監事名單文化與學術界比例偏高，更讓外界質疑公視是媒體還是文化事業？圖片來源：國家文化記憶庫

資深媒體人戴志揚評論指出，公廣體系頻傳亂象，包括財務拉警報，最受矚目的莫過於政府四年投入高達 58 億元的「TaiwanPlus」國際傳播計畫。監察院日前點名指出，該計畫在政策目標設定、績效評估指標及執行監督等層面均有明顯缺失。鉅額公帑投入後，對提升台灣國際能見度的實質效益有限，與原先宣示的政策期待出現明顯落差。

除了大型政策計畫備受質疑，公視內部近期推動的「公共媒體 AI Chatbot 合作案」同樣引發爭議。據悉，該案在尚未完成內部簽核、也未經董事會正式核准的情況下，便對外召開記者會宣布合作內容，相關技術顧問甚至在未完成公開評選程序前即已亮相。事後才補辦行政流程的作法，讓內部人員質疑決策流於形式，也引發外界對公廣治理制度是否形同虛設的擔憂。

另外，治理問題也直接反映在華視日益惡化的財務狀況上。近三年來，華視虧損持續擴大，112 年虧損 2.4 億元、113 年再虧 2.3 億元，114 年預估將達 2.58 億元。節目與廣告收入同步下滑，現金流吃緊，使公司不得不頻繁舉債。據了解，目前以「華視光復大樓」作為抵押的借款金額已超過 40 億元，甚至被外界戲稱為「華銀光復大樓」。

戴志揚認為，在績效評估方面，公廣體系內部出現爭議。今年度考績結果顯示，多位台長僅獲「佳等」，僅一人被評為「優等」，然而董事長與總經理卻同時獲得董事會給予的「特優」評價。如此懸殊的評等結果，在連年虧損、整體經營績效下滑的背景下，引發外界對考核標準是否一致、評鑑機制是否公平的質疑，也讓董事會是否真正發揮監督功能備受考驗。

此外，文化部近期公布的新一屆公廣董監事名單，再度引發討論。名單中來自文化與學術界的人士比例偏高，是否具備足夠的公司治理、財務監督與經營決策經驗，外界看法分歧。尤其公廣集團旗下尚包含具高度商業屬性的華視，未來恐有多達三分之二的董事同時兼任華視董事，卻未必熟悉媒體市場運作，潛在風險不容忽視。

另外資深媒體人在「王其專欄」質疑，檢視董監事名單，出身文化界的人數比例顯然高很多。有媒體人不禁要問，公視到底是媒體，還是文化體？何況公視的公廣集團還有家20年來沒講清楚到底是商業或公共媒體的華視，這些新董監事們有多少位對媒體的運作清楚，足以與經營階層對話？還是必須要公視華視的主管再教董監事們，如何看收視率？如何算廣告點數？如何做戲劇節目？

