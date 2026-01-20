治理失能 台灣百事皆廢

（圖／本報系資料照）

社會秩序的全面鬆動，從來不是偶發事件，而是政治失能的結果。當制度無法約束權力、法治失去可預期性，政治不再服務公共利益，而淪為派系競逐與權力表演的舞台。今日台灣，正呈現一個熟悉卻警示性的歷史景象。

近年來，行政專權、憲政對立與制度失衡已成常態。政治能量消耗於內部攻防與語言動員，公共政策缺乏連續性與可檢驗性，國家治理逐步空洞化。制度失效帶來的後果，不只是個別政策失準，而是整體社會結構的鬆動與公共信任的瓦解。

歷史早已證明，國家興衰從不取決於口號或情緒，而取決於治理能力。清末政局失控、制度僵化，導致地方割據與社會動盪；戰後部分亞洲國家能完成經濟與科技崛起，關鍵在於重建法治、穩定治理與長期制度投入。今日台灣政治亂象難以收束，產業發展與人才培育退居次要位置，社會失序浮現。

談論「產業振興」與「人才培育」，在這種治理環境下，顯得格外諷刺。高科技與創新產業依賴投資，當制度風險高於市場風險，投資與創新動能被消耗殆盡。更嚴重的是，社會心理正在潰散。「百事皆廢」的集體感受，使民眾對未來失去想像力，對政府缺乏信任，對制度不抱期待。改革，幾乎無法啟動。

政治表演，是治理危機的核心症狀。1.25兆元軍購案疑雲未解，立法院公聽會充斥漫罵、卸責與技術性辯護。在內外交迫的壓力下，執政者對民生、產業與國家長期發展的回應持續失焦。總統以姓名拼音中的「AI」作為幽默回應，無助於產業升級、勞動結構轉型或科技競爭，反而削弱公共討論的嚴肅性與專業性。

產學論壇、政策發表會與高峰會，已逐漸淪為公關展示與制式宣導。口號整齊、簡報華麗，卻缺乏實質政策辯證與責任檢驗，無法回應產業鏈重組、人才外流與研發空洞化，只加深社會對「重包裝、輕治理」的質疑。

國際結構更為嚴峻。大陸在產業整合、科技布局與制度動員能力上持續推進；美國以安全與同盟為名，對台施加深層軍事、經濟與制度綁定。這種外部壓力，對中小型經濟體而言，考驗的是冷靜、務實、專業且前瞻性的治理能力，而非情緒動員與政治表演。民間流傳的「赤馬紅羊」之說，提醒社會：當治理失能成為常態，動盪週期將反覆上演。

近期台美簽署投資備忘錄，行政院以「全壘打」形容協議成果，強調台積電主峰將留在台灣，但卻被美國商務部長盧特尼克公開打臉，他並直言：台灣必須取悅川普，以換取美國的保護。而行政院長卓榮泰清晨接機談判團隊鄭麗君等人，全程成了媒體的政治秀場；這種「早起表演」更多是為了博取曝光、製造新聞，「表演秀」凸顯台灣社會價值觀錯亂與高度分歧的現象，也反映了政治舞台上的表演性遠大於實質責任。

今日台灣的抉擇清楚明白：問題不在口號是否響亮，也不在舞台是否熱鬧，而在於是否能修復制度、重建法治、恢復社會秩序與公共信任。這不只是政治考題，更攸關文明能否延續。歷史不會因表演而寬容，最終留下的，只會是真實而冷酷的治理結果。

台灣的未來，需要的不只是辯論和舞台，而是能實際操作的治理工程。（作者為科技評論人）