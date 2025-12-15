治理失靈 警消真命苦

台灣長年自豪「以民主立足國際」，彷彿只要高舉民主旗幟，所有治理瑕疵都可被合理化。然而，越來越多公共政策的實際運作卻顯示，台灣正在滑向一種民粹包裝下的自由失序：選舉動員壓倒制度責任，政治表態凌駕法律義務，專業與契約精神則成為最先被犧牲的對象。

警消退休制度之爭，正是這種治理失靈最具體、也最殘酷的縮影。立法院依法完成《警察人員人事條例》第35條修正，回補長期被不當壓低的退休所得替代率，總統亦已公布施行。然而，行政院卻拒絕依法編列預算，甚至放話對停砍公教退休金案「不副署、不執行」。這已不只是財政爭議，而是行政權公然否定已生效法律的制度背信，更是對法治國原則的正面挑戰。

若將台灣警消的處境放到國際比較，問題會更清楚。根據美國勞工統計局資料，美國警察的平均薪資明顯高於全體勞工平均水準，反映社會對高風險公共安全工作的制度性保障。

但關鍵不只在薪水，而在制度邏輯。美國警察制度強調「專業即報酬」。教育程度、語言能力、專業證照與特殊技能都能轉化為實質薪酬。無論是訓練教官、K-9警犬訓練員、戰術小組成員、無人機操作員、危機談判專家，或電腦鑑識、事故現場重建、犯罪情報分析等專業職務，都有清楚的加給制度。

夜班、臥底與高危勤務不是道德號召，而是清楚計價的風險成本。加班有加班費，特殊任務有加薪，醫療保險負擔相對低廉，並有定期健檢。多數警察在服務滿20年後即可退休，退休金通常以最高薪資年資為基礎，確保基本尊嚴。2023年波士頓市政府公布的員工薪資報告更顯示，市府薪資最高的前10名中，有6人來自警察體系，甚至高於市長。這不是制度失控，而是價值選擇：公共安全的第一線不靠犧牲，而靠制度留才。

反觀台灣，警消人員卻長期陷於過勞。日夜顛倒、超時值勤、無償加班成為常態，休假可因「任務需要」隨時取消。消防人員面對高死亡率與高度心理創傷的災害現場；警察承擔暴力衝突、詐騙犯罪、群眾對立，甚至被迫承受社會安全網失靈的後果。

更諷刺的是，在兩岸情勢緊張、兵源吃緊之際，警察被當成「「第二陸軍」、「第二海軍」，卻沒有軍人的保障，也沒相應的退撫承諾。國家要求他們隨時待命，卻在制度承諾上反覆翻桌。

因此，警消退休制度修法並非「加碼」，而是對長期制度失衡的最低限度修補。退休金不是恩給，而是延後給付的薪資，是國家對風險承擔的契約。當法律完成正當程序並已公布施行，行政機關卻以政治立場拒編預算、拒絕執行，等同宣告：法律是否有效，取決於行政權的好惡。

民主若只剩價值口號，卻缺乏制度自制與責任政治，最終不會讓國家更強，只會讓社會更脆弱。今天被否定的是警消退休金，明天任何勞保、長照或社福制度都可能成為政治操作下的空殼承諾。當制度背叛守夜的人，黑暗，終將降臨在所有人身上。（作者為前立法委員）