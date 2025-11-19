治理馬太鞍溪 經濟部擬定短、長期規劃

記者郭曉蓓／臺北報導

經濟部次長賴建信昨日在立法院表示，將辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理，短期優先加強馬太鞍溪及花蓮溪水系河道疏濬、清淤與土方清運；長期則規劃設置堤防抵抗土石衝擊力，並興建第2道堤防暨緩衝區，有效降低洪水溢淹風險。

立法院財政、內政、經濟、交通、社福及衛環委員會昨日召開聯席會議，審查行政院「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，依花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，行政院編列270億元特別預算案，另30億元預留作為後續處理所需，草案送立法院審查。其中，經濟部主管近91億元最多，用於辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理、配電網防災韌性及供水設備毀損修繕、受災戶用水、用電減免措施、災區企業貸款利息補貼等。

賴建信指出，經濟部主管預算中，85億元將用在水利設施，主要辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理，短期治理優先加強馬太鞍溪及花蓮溪水系河川、排水的河道疏濬、清淤與土方清運，順暢河道以利排洪，並辦理堤防復建及加高，強化堤防結構穩定性及增強抗洪能力，維護河防安全；長期治理以系統性治水角度，規劃設置堤防以抵抗土石衝擊力，並興建第2道堤防暨緩衝區，以因應未來極端氣候下發生超過百年防洪頻率高含沙水量時，有效降低洪水溢淹風險。

賴建信說，另於馬太鞍溪橋上游河道放寬處，規劃設置囚砂區，以滯留洪流挾帶的砂石，減輕土砂下移至下游所造成土砂複合型災害風險，提供居民多一層安全保障。

賴建信表示，社會復原及產業促進編列2.36億元，將協助受災店家振興，重建災區及周邊地區旅遊信心，促進災區商家復甦營運，並恢復災區民眾採買民生需求的穩定。

立法院昨日召開聯席會議，審查行政院「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。（記者郭曉蓓攝）