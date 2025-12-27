治疆高官再度消失 習近平的「民主生活會」如何「強化忠誠」

中共中央政治局於25日、26日兩天召開民主生活會。中共中央總書記習近平主持會議。翻攝新華社



中國國家主席、中共中央總書記習近平昨日（12/26）主持年度「民主生活會」。根據中國官媒報導，會議上多次強調「強化忠誠」、「以習近平為核心的中央領導」。而這場會議上，政治委員馬興瑞再度缺席，外界揣測他應該確實出了問題正遭受調查。另有分析認為，習近平仍極度缺乏安全感，因此才會不斷清洗自己親自拔擢的黨內高官。

新華社26日晚間發布新聞稿表示，中共中央政治局於25日、26日兩天召開民主生活會。報導說，政治局委員聚焦5大重點：「一是帶頭強化政治忠誠、提高政治能力，二是帶頭固本培元、增強黨性，三是帶頭敬畏人民、敬畏組織、敬畏法紀，四是帶頭幹事創業、擔當作為，五是帶頭堅決扛起管黨治黨責任。」

此外，政治局還強調，中國共產黨和國家取得成就，是因為「以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵」，要求全黨「必須深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」。

習近平則在會議上發表談話要求高級幹部「嚴格自律」「懷德自重、潔身自好，反對特權思想和特權行為」。

所謂的「兩個確立」就是「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。「兩個維護」就是「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」。

法國國家廣播公司引述中國問題專家分析指出，身為共產黨最高領導人的習近平仍高度缺乏安全感，因此中共中央每次開會都要強調「兩個維護」和「兩個確立」。

從新華社新聞稿中提及「民主生活會5大重點」中的「強化政治忠誠」和「敬畏組織」等字面意思便可看出，各委員必須強調自己絕對終於領袖。報導中還說，「這些年落馬的高級官員，黨內通報時最嚴重的罪名都含有對黨不忠的內容。對黨不忠，…就是對習近平不忠，這是最大的罪名，政治局委員們對此心領神會」。

外界同時發現，這次的會議上，中共政治局委員馬興瑞再度缺席。馬興瑞自上月底以來已連續缺席兩場重要高層會議。

新華社今年7月曾報導，北京當局已免去馬興瑞的新疆維吾爾自治區黨委書記職務。儘管官方公告稱他將調往其他職位，但五個月過去後，外界仍未看到他獲得新職務任命。

中國問題專家鄧聿文向法廣表示：「已經很難再用其他理由來解釋他的缺席，只能說是涉嫌腐敗。現在的問題在於，他的腐敗有多嚴重，習近平會如何處理他，是像何衛東那樣嚴格處理，還是高高舉起，輕輕放下，估計還要觀察3個月到半年時間。」

