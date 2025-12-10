治療三叉神經痛 中醫雷射針灸無痛又安全
衛生福利部豐原醫院中醫科近日成功協助一名長期受牙痛所苦的80歲周姓老翁解除困擾，周姓老翁牙痛長達三週，雖曾至牙科就醫，但因高齡且長期服用抗凝血劑，又合併心血管疾病，對拔牙產生極大恐懼，導致疼痛持續未改善，同時伴隨腹脹、頭痛、口乾、口苦等症狀，使生活品質明顯下降。最終他轉而尋求中醫協助，經豐原醫院中醫科林邑蓉醫師評估後診斷為「三叉神經痛」，並接受為期兩週的「雷射針灸」治療，症狀顯著改善，後續追蹤亦未再復發。
豐原醫院中醫科林邑蓉醫師指出，「三叉神經痛」是一種極度疼痛的神經疾患，常被形容為電擊、刀割或火燒般的劇烈疼痛，患者亦可能合併情緒煩躁、眼睛乾澀等不適，對於高齡者而言，若同時罹患慢性疾病，特別是心血管疾病，面臨拔牙時更容易引發血壓波動或心跳變化，若曾接受心臟瓣膜手術，甚至會增加細菌性心內膜炎風險。此外，長期使用抗凝血藥物者術後可能出血不易控制，使許多長者對拔牙或侵入性治療感到畏懼。
林邑蓉表示，「雷射針灸」是一種非侵入性、無痛的治療方式，治療過程不使用針具，對於害怕傳統針灸或無法接受侵入性治療的患者十分友善，亦提供高齡牙痛患者緩解牙痛一項更安全的治療選擇。她進一步說明，雷射針灸結合中醫經絡理論與低能量雷射技術，可應用於多種疾病，包括缺血性中風、帶狀皰疹後神經痛、老年血管性失智症、肌肉骨骼疾病、肥胖、糖尿病、慢性腎病、近視、異位性皮膚炎、兒童發展遲緩、突發性神經性聽力損失及耳鳴等，透過低能量雷射促進微循環、加速發炎物質代謝，達到抗發炎、止痛與促進組織修復的效果。雷射針灸雖可有效緩解疼痛，但若牙痛源自牙科疾病，仍需接受牙科診治，透過跨專業合作達最佳療效。
