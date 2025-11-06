治療包皮炎 醫院竟把他「雙手雙腳截肢」！法院判賠5千萬

國際中心／李紹宏報導

馬來西亞一名男子6年前到政府醫院治療包皮炎，沒想到在幾個月內連續動了多次手術，最終手腳多處被截肢，成為永久殘疾。男子與家人控告政府與涉案醫師醫療疏失，高等法院日前裁定男子勝訴，政府必須賠償他以及其家人700萬令吉（約新台幣4900萬元）。

馬國籍男子到醫院治療包皮炎，但幾個月內連續進行手術後，變成永久殘疾。(示意圖／PIXABAY)

根據《中國報》報導，22歲的維馬（Vemah）當年只是生殖器出現過敏反應，2019年1月15日被診斷為「包皮炎」後送進安邦醫院（Ampang Hospital）治療。兩天後他雖然還沒完全康復，仍被准許出院。沒想到才過幾天，他就突然昏迷，再度送進加護病房。

廣告 廣告

維馬的父親克里斯納沙米（Krishnasamy）表示，當時一名醫護人員要求他簽下空白同意書，但沒有說明治療方式或風險。隔天他發現兒子的手指和腳趾發黑、腫脹。接下來從3月到11月，維馬陸續接受多次手術，最後左手肘以下、右膝以下，以及左腳跟與腳趾都被截肢，終身殘疾。

2020年，父親提告衛生部、安邦醫院、3名醫師與政府。根據《自由今日大馬》（Free Malaysia Today）報導，政府承認有疏失，高等法院判決政府與醫師須共同賠償維馬近700萬令吉，包括640萬令吉用於購買義肢和機械手臂、21.3萬令吉作為精神賠償、18萬令吉的居家護理費、2萬令吉加重賠償，以及與父親共同獲得的20萬令吉訴訟費。不過，法院駁回父親提出的收入損失賠償，理由是他沒有提供相關書面證據。

更多三立新聞網報導

像被老虎咬過！托運行李「6萬元物品全碎」 他怒批航空公司擺爛

她不解黃明志怎紅 嗆誰要當「馬國8＋9」玩具？網揭殘酷真相：願打願挨

年收400萬還哭窮？王世堅怒揭新青安「3無」：60歲也跟年輕人搶！

要慘了！黃明志捲謀殺案 羅友志驚曝「房內這些廢棄物」更可怕

