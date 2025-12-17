治療可在家、醫療更及時！腹膜透析結合遠端管理 讓腎友更安心

【健康醫療網／記者林韋彤報導】日前，賴清德總統出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」，強調台灣將推動「居家透析」模式，並提出2035年居家透析盛行率達到18%的目標。賴清德總統本身也曾是腎臟科醫師，他在會議中指出，台灣目前約有9萬多名透析病人，醫療需求龐大，需發展多元的透析模式以因應不同患者的照護需求。因此，提高居家透析比例，讓患者能在家中安全、穩定接受治療，將是未來腎臟照護的重要方向。

廣告 廣告

在醫界關注居家透析發展的同時，臨床第一線也已有相關的實務經驗。成大醫院內科部腎臟科主治醫師李佳駿指出，腹膜透析能在家操作，搭配遠端病患管理系統，醫療團隊可及時掌握治療數據，讓安全性與便利性同步提升。他也分享，腹膜透析可依病人生活作息彈性安排，對需兼顧工作、家庭或行動不便者，更能減少往返醫院的負擔，與賴總統所提的居家照護推動方向相呼應。

透析方式有兩種 腹膜透析帶來更多生活彈性

李佳駿醫師說明，目前透析方式主要分為血液透析與腹膜透析。血液透析必須固定到院治療，由設備協助清除代謝廢物及水分；而腹膜透析則以患者自身腹膜作為半透膜，透過注入與排出透析液完成代謝物移除，在家即可進行。只要熟悉流程，病人便能依個人作息安排換液時間，較能兼顧工作、家庭照顧或外出需求。

李醫師同時補充，腹膜透析可選擇手動換液或自動腹膜透析機，兩者可依生活情境彈性搭配，例如外出旅遊時改用手動方式，讓治療更容易融入日常。雖然初期需要適應，但多數病人在熟悉步驟後都能順利執行，並逐漸建立信心。

腹膜透析的生活優勢 減少返院、提升時間自主

在臨床觀察中，不少病人在改用腹膜透析後明顯感受到生活彈性的提升。李佳駿醫師指出，腹膜透析最大的優勢是能自行安排換液時段，不需被固定治療時間綁住。對仍在職場、需照顧家庭或經常外出的族群而言，返院次數顯著減少，也能降低交通與時間成本，讓治療更貼近日常生活。

遠端病患管理系統 病患在家治療醫療端也能及時掌握狀況

遠端病患管理系統目前多搭配自動腹膜透析機使用，能自動回傳每日治療數據，包括治療是否順利、是否異常停機、當日水分去除狀況等。異常時系統會跳出警示，正常則顯示綠燈，讓醫療團隊及時掌握病人狀況，不必等到回診才發現問題。

雖然系統本身不具通訊功能，但一旦偵測異常，醫療團隊會主動電話聯繫病人確認情況。若需調整處方，也可透過雲端更新設定，讓病人在家即可收到新的治療參數，減少往返醫院的需求，提升治療穩定度。

偏鄉與高齡族群的照護需求 遠端監測降低返院負擔

李佳駿醫師表示，偏鄉或交通不便地區的病人，往返醫療院所的時間成本較高。腹膜透析搭配遠端監測，能讓醫療團隊提前掌握治療變化，兼顧照護品質與生活便利性。對高齡患者而言，減少長途移動能降低風險，也讓治療安排更具彈性。

腹膜透析使用率偏低 陌生感與不安仍待改善

儘管腹膜透析具備生活彈性與遠端管理優勢，目前在台灣的使用率仍偏低。李佳駿醫師分享，對於居家操作的不熟悉、以及對感染風險的擔憂，常是病人與家屬在考慮腹膜透析時的主要顧慮。但在完整衛教與技術訓練後，多數病人能逐漸克服不安，也會發現腹膜透析更符合生活需求。他認為，若能持續落實衛教與後續支援，病人對腹膜透析的接受度會逐步提高。

透析治療的選擇 應回到病人生活需求

李佳駿醫師表示，腹膜透析初期可能需要一段適應期，在學習階段後，多數患者都有能力掌握操作。他認為腹膜透析的治療節奏較平穩，也有助維持剩餘腎功能，對長期治療規劃帶來正面影響。

李醫師建議，透析方式並無標準答案，應依照個人生活型態、工作、家庭需求與身體狀況綜合考量，與醫療團隊討論最適合的治療模式。當政策方向與臨床經驗相互配合，居家透析有望在更多腎友中落實，讓治療更貼近生活。

【延伸閱讀】

「腹膜透析」成國際趨勢！6旬老闆在家就能洗腎 繼續拚事業不受阻

43歲女頭暈確診腎臟病末期！「睡覺同時洗腎」成功找回生活節奏



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67088

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw