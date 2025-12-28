治療嘴破重點不在傷口 而是應該避免反覆產生

很多人感到疑惑，為什麼會一直嘴破？執業中醫師莊可鈞表示，嘴破就是口瘡、口腔潰瘍，整體來說，傳統中醫治療嘴破，重點不在立刻消除傷口，而是避免嘴破反覆產生。尤其是短時間內一再復發或一長就是一大片，這些人更適合中醫療法從調整體質著手。

嘴破是兒童與成人都常見的問題，通常會在嘴唇內側、舌頭或口腔黏膜上，剛開始出現一至數個小潰瘍，白白一點、紅腫疼痛，吃東西或刷牙都會刺痛。此外，嘴破不是「上火」這麼簡單，而是體內火、熱、濕互相影響，最後促使口腔黏膜受損。

廣告 廣告

莊可鈞認為，古代《黃帝內經》記載，「口者，心之竅。」代表口腔與心火、脾胃運化密切相關。倘若近期熬夜、壓力大、火氣上升，容易形成「虛火上炎」；若是飲食太油膩、甜食太多，則會造成「濕熱積於脾胃」，熱氣循經上攻口腔，也會容易形成嘴破。有些人則是本身體質偏虛弱，免疫力下降時就容易反覆潰瘍，中醫稱之為「陰虛」「氣虛」所致。

莊可鈞醫師強調，不論是哪一種類型，中醫治療都會從調整體質著手，而不只是消炎或止痛而已，中醫治療重點在於清火、調脾、強化免疫，依照個人體質分為清熱、養陰、健脾等三大方向，舉例來說，火氣旺的人（壓力大、熬夜、燥熱）以清熱降火、安神為主。脾胃濕熱的人（常吃油炸、甜食、長痘）常會加強健脾、祛濕、排熱；體質虛弱的人（常感冒、反覆潰瘍）常會補氣、養陰、提升免疫力。針灸也會用來調整火氣與情緒，常用的穴位包括合谷、內庭、少商等，有助迅速緩解疼痛、改善口腔血液循環。