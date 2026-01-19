治療嚴重粉碎性骨折 須軟硬兼顧

30多歲Ａ先生工作時意外從梯子上跌落，造成右手肘腫痛變形，醫師檢查是橈骨頭部的粉碎性骨折合併肘關節的脫臼需要緊急關節復位及骨折手術；B先生騎車車禍，造成右腳踝的腫痛變形同樣被緊急送往部立台中醫院，經X光及電腦斷層檢查是遠端脛骨和腓骨的粉碎性骨折合併踝關節脫位。兩人經醫師緊急處置及手術並安排復健治療後逐漸康復。

收治這兩位患者的骨科黃敏旭醫師說明，嚴重的肢體創傷受傷的常常不單單只是骨頭的部分，周邊的軟組織也很關鍵，這兩位傷患除了粉碎性的骨折、也同時合併不同程度的關節脫位；另外關節周邊也明顯腫脹，所以在術前的檢查評估以及手術中和手術後的照護我們都必須「軟硬兼顧」，把硬的骨頭跟軟的肌肉皮膚神經血管一起兼顧到。

也擔任台中醫院高壓氧治療中心主任的黃敏旭進一步說明，肢體創傷合併脫臼時需要盡可能早點把關節做復位來減少周邊組織的壓迫，嚴重創傷預期在手術後的組織腫脹會非常明顯，常常會引起後續的皮膚壞死甚至感染，病人可能需要接受多次清創手術甚至有截肢的風險。黃敏旭醫師使用負壓的傷口照護以及高壓氧的治療「雙壓輔助」的方式，能對創傷的軟組織提供更好的消腫及生長癒合；在粉碎性骨折的部分，醫療科技在進步，我們有許多新型的鋼板設計可以提供更穩定的骨折固定，如果骨折太粉碎無法固定或者不適合固定的部位，甚至還有新型的人工植體可以置換。

黃敏旭主任強調，面對嚴重的肢體骨折，醫療團隊必須具備高度的警覺性，針對可能合併的關節脫位給予即時的手術處置。現今醫療科技發達，無論是利用新型鋼板強化骨折固定，或是針對無法修復的部位進行人工植體置換，都能大幅提升「硬組織」的重建品質。而針對「軟組織」的修復挑戰，部立台中醫院結合負壓照護與高壓氧的「雙壓輔助」治療，已成功幫助多位患者改善腫脹與傷口預後，達成「軟硬兼顧」的全方位醫療目標，讓創傷骨折的病患能獲得更理想的恢復成效。