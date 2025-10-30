治療大腸癌一定要開刀嗎？醫揭「1微創手術」肚皮無傷口、恢復極極短
國健署癌症資料顯示，2022年大腸癌病例1萬7643人，位居10大癌症第2名，2024年大腸癌死亡數7千人，則是10大癌症第3名。若要切除腫瘤，從傳統手術到三孔或兩孔的微創手術，須「開腹」都讓患者憂心。花蓮慈濟以「經內視鏡黏膜下剝離術」切除早期消化道腫瘤，可及早治癒早期癌病變，因患者幾乎「無感」，也能快速接軌日常生活。
花蓮慈濟醫院內視鏡進階治療科醫師簡錫淵解釋，「經內視鏡黏膜下剝離術」（ESD）是從食道等自然開口進入食道、胃與大腸，因肚皮上無傷口，被稱為「肚皮無創」手術。對於還無擴散風險的早期癌症、癌前病變，或雖是良性但日後可能引發問題的消化道腫瘤，都能提早切除治療，且效果良好，患者大約6個月1年後再回診即可。
「肚皮無創手術」恢復期極短
簡錫淵分享個案，馬先生健檢時發現有糞便潛血，進一步到花蓮慈濟醫院進行大腸鏡和胃鏡檢查。經檢查發現在胃部有異樣，是早期的癌病變。因考慮體表無任何傷口，遂進行此手術。簡錫淵指出，個案腫瘤在胃部下半段，同樣大小腫瘤若進行外科術式，可能需要「次全胃切除」，相當於切掉二分之一或三分之一的胃。若腫瘤在上半段靠近賁門和食道，傳統做法甚至需要切除全胃。
現今較先進的外科手術，仍不排除切除部分的胃，對患者身心都是不小負擔。評估個案病灶約2~3公分，以內視鏡手術約1個多小時完成，也因微創治療，術後4小時就能喝水，最快隔日能進食，大幅縮短恢復期。
日本醫師發明，無傷口接軌日常
另一位個案林小姐，因腹痛發現排便流血而進行大腸鏡檢查發現腫瘤，透過介紹內視鏡微創手術，經診斷發現適合此術式而決定採用，在切下病灶化驗後確認為尚未變異的良性腫瘤。林小姐術後分享，如同睡一覺醒來，甚至不覺得在進行手術，因沒有傷口，能快速恢復日常生活。
此內視鏡微創術式是10多年前由日本醫師發明，發展迄今已相當成熟。曾多次前往日本進修的簡錫淵說明，內視鏡手術可縮短手術時間，且身體外部沒有任何傷口，對於還沒有擴散風險的早期癌症、癌前病變，或者雖是良性但以後可能會造成問題的消化道腫瘤，都能提早將病灶局部微創治療切除，且有很好的效果，病人大約6個月或1年之後再回診即可。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為治療大腸癌一定要開刀嗎？醫揭「1微創手術」肚皮無傷口、恢復極極短
