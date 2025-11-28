治療攝護腺癌不再煩惱 歐宴泉：新世代治療法助癌友翻轉人生
[Newtalk新聞] 台中童綜合醫院與中華民國泌尿腫瘤關懷協會今（28）日舉行「轉移性攝護腺癌邁向精準治療」記者會，院長歐宴泉分享與孩子的對話，過去孩子跟他說「我看爸爸的病人臉上都沒煩惱」，是因為由他來替病人煩惱就好，現在他可以把煩惱交給新技術了！
歐宴泉表示：「對於晚期攝護腺癌患者來說，不管接受化療、荷爾蒙療法、標靶藥物，幾年後都會深陷抗藥性困境。」不過現在有了新技術，目前醫界在「轉移性去勢抗性攝護腺癌」治療上，主要握有5大治療武器，包括化學治療、新一代荷爾蒙治療以及放射標靶鐳-223，現階段也有精準治療可作為病友新選擇，如PSMA陽性表現者可使用新一代精準放射標靶治療；BRCA1/2基因變異者，則可使用過去用來治療乳癌、卵巢癌的標靶藥物「PARP抑制劑」。
歐宴泉比較傳統放射治療與核醫精準治療癌腫瘤的差別，傳統的方式可能會傷及無辜，如果照的範圍比較小，又有可能殺不死癌細胞，所以它沒有辦法做全身的治療，只能做什麼局部的治療，而且他沒有特定的標靶癌症在哪裡，只是說看X光片看電腦斷層知道在哪裡，把它畫大會傷及無辜，如果範圍比較小又治療以後又容易復發，或是治療的劑量不夠，治療的次數是有一些上限。
歐宴泉說，現在的精準治療，轉移到哪裡就治療到哪裡，對周邊的組織損傷很少，目前是用點滴靜脈注射，治療的區域就會跑到腫瘤轉移的位置，原則上治療限制目前是研究室做六次，一般是三次的時候，我們會先做一次評估，那六次的時候做整體的評估，就結束這個療程治療。
歐宴泉說，這種精準靶向治療的三大特點，第1個就是整體來講，會降低癌症惡化，當癌症惡化的時候，可能就需要進一步的治療，降低癌症惡化的風險是六成，整體的病人的死亡機率也會降低四成，所以對整體的存活率還有無病存活率都是有明顯的幫忙。
童綜合醫院總院長童敏哲表示，該院於2017年9月成立「泌尿腫瘤中心」，致力於爭取國內外新藥、新醫療技術等臨床試驗，並積極推廣攝護腺癌篩檢，建立泌尿癌登資料庫，歷經多年耕耘，建立跨部科團隊合作，心理諮商師、營養師、社工則提供專業協助，目前已是中部地區最受民眾信賴的癌症中心，於2024年收治近9,000名攝護腺癌病友，人數位居全國區域醫院之冠，甚至遠多於多家醫學中心。
童綜合醫院泌尿科主任林益聖表示，65歲的阿華確診時已是「轉移性攝護腺癌」，癌細胞轉移到淋巴結、骨頭，在其他醫院接受過第一代、第二代賀爾蒙治療，然而三年多後，出現抗藥性而治療失效，隨即接受化學治療、骨頭電療，但療效不佳，除了骨轉移之外，連肺臟、肝臟均有癌細胞蹤跡。
林益聖指出，阿華去年參加童綜合醫院所舉辦的癌症講座，得知核醫診斷治療有最新進展，因而先接受「PSMA正子造影」檢查，從影像檢查報告中可清楚看見，癌細胞擴散範圍極廣，有如滿天星地分布在骨頭、肺臟、肝臟等器官，確認阿華攝護腺癌細胞帶有PSMA抗原及癌細胞的分布。
接續在童綜合醫院「泌尿腫瘤中心」團隊評估下，阿華接受精準放射標靶治療，藥物猶如在導航系統輔助下，直接鎖定帶有PSMA癌細胞並進行毒殺，阿華歷經4次治療後，PSA指數下降近50%，且淋巴結、骨頭、肺臟、肝臟等多處轉移狀況也明顯好轉，最重要的是大幅減輕骨頭疼痛，提高生活品質，讓他對未來充滿希望，願與癌症再度一搏。
