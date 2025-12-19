治療過敏性疾病好幫手！中醫師建議：冬至後用「三九貼」強身

「三九天」是一年當中氣溫最寒冷的時候，一般介於冬至到大寒期間。在這段日子，有過敏性鼻炎、氣喘、易反覆感冒、腹瀉、關節疼痛或是手腳冰冷者，可善用中醫特有的「三九貼」，治療這些中醫歸屬為寒症的疾病。

安南醫院中醫部指出，「三九貼」是利用辛散溫熱的中藥敷貼於穴位，可以補充與激發人體的陽氣，藉由穴位及經絡走向和特性，一方面祛除寒邪，一方面提高身體抗病力。

「三九貼」臨床上常利用的藥物有元胡、細辛、白芥子等，加上生薑汁調製成膏狀，在背部大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等穴位進行敷貼。通過人體經絡的傳導去調節內在臟腑及氣血運行狀態，對抗寒冷氣候對人體影響。

針對虛寒性體質或寒濕滯留的人，可以提振陽氣、溫通經脈，祛除寒濕邪氣、增強身體抗病能力。因此，可用以緩解過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、寒性風濕性關節痛、慢性腹瀉、遺精、遺尿、痛經等患者之發作頻率。

另外，容易反覆上呼吸道感染、氣喘的小朋友也適合穴位敷貼，且治療期間並不妨礙其他藥物的正常使用。穴位貼敷治療方法簡便，不須內服藥物，易被小兒接受。

安南醫院中醫部進一步提醒，必須注意的是，孕婦、2 歲以下小孩、嚴重心肺功能不足，及皮膚短時間敷貼即會大量起泡者，還有正在發燒和有感染症狀者，並不適合此法。

接受三九貼者應注意，敷貼當日一定要禁食生冷、油膩及辛辣等刺激性的食物，以免影響治療的效果。若皮膚起紅腫、搔癢立刻撕下藥餅，並塗擦適當之消炎藥膏。

中醫提醒，三九貼屬於中醫外治法，利用熱性藥物貼敷在特定穴位上經皮膚吸收，從而達到改善體質，因此體質的判定十分重要，也決定著後續的治療，提醒民眾應充分與醫師諮詢，切勿自行調配藥物敷貼。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚