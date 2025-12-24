治療難纏食道癌 為病患保留生活尊嚴

長年菸酒檳榔不離身，48歲的張先生原以為只是喉嚨發炎，沒想到檢查後卻發現，食道與下咽部，同時罹患「鱗狀細胞癌」。面對必須兼顧腫瘤控制與生活品質的兩難，台北慈濟醫院醫療團隊在治療後評估，採用胸腔鏡與腹腔鏡微創食道切除手術，成功保留喉嚨功能，避免永久氣切，為病人爭取說話與吞嚥的生活尊嚴。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師 洪嘉聰：「這是他的胃鏡檢查，其實在進到消化道之前，在這個地方就可以看到，咽喉這邊就有個腫瘤了。」

48歲的張先生長年喝酒、抽菸嚼檳榔，一開始只是覺得吞嚥不順、喉嚨有異物感，原本以為是一般發炎，進一步檢查後才發現，食道與下咽部位同時出現腫瘤，最終確診為"鱗狀細胞癌"。而也因為兩個位置相鄰，一旦同時發生癌症，治療策略就必須更周全評估。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師 洪嘉聰：「內科幫他做胃鏡檢查，才意外發現說有這個食道(癌)，然後那個耳鼻喉科那邊也有去看，耳鼻喉科那時候幫他做檢查，發現說他咽喉那邊有腫瘤，所以他等於是，兩個地方都有發現說有腫瘤，其實如果要把它(腫瘤)切乾淨的話，應該要做到全喉切除，就是把整個喉嚨跟整條食道全部拿掉，等於他一輩子都沒有辦法講話發聲。」

過去遇到這類合併癌症，常常得做到全喉切除，病人需要永久氣切，將會失去說話能力，所幸在腫瘤明顯縮小後，醫療團隊評估可以保留喉嚨，改以胸腔鏡、腹腔鏡進行微創食道切除與重建，維持病人的生活品質。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師 洪嘉聰：「他其實還滿年輕的，他才48歲，就決定說，那我們就把他的喉嚨給保留下來，然後針對食道也做手術切除重建，保留他的那個還可以說話，聲音講話的功能，然後後續他咽喉這一塊，持續的用免疫治療方式去壓制腫瘤，目前都維持得滿好的。」

醫師表示，食道癌早期症狀其實不明顯，一旦出現吞嚥卡卡、體重不明原因下降，或喉嚨異物感持續不退，就應該盡快檢查；除了菸、酒、檳榔外，民眾平時也應該少吃燒烤及避免不良作息，這樣都能大幅降低罹癌風險。

