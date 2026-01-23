治療25年脊椎側彎55歲患者還長高5公分

▲患者(右五)與醫療團隊大合照。

【記者 廖美雅／台中 報導】55歲的患者黃小姐，年輕時曾被健檢醫師提醒脊椎側彎，多年來不以為意，直到近兩年伴隨脊椎劇痛、下肢麻痺與腫脹，夜晚經常因疼痛而失眠。症狀仍持續惡化，甚至到舉步維艱，已影響工作與生活品質。至臺中市立老人復健綜合醫院(中醫大市醫)骨科就醫，由微創脊椎中心助理副院長張建鈞醫師評估後，決定接受3D導航微創矯正手術。術後從47度矯正至10度，身高增加約5公分，25年的宿疾大幅改善，終於能安穩入睡。

▲手術後從47度矯正至10度，身高增加約5公分，25年的脊椎側彎大幅改善。

張建鈞醫師指出，患者因長期未治療，脊椎側彎角度已達48度，屬中重度退化性脊椎側彎，加上合併二尖瓣膜脫垂心臟病史，進行傳統開放式手術風險極高。經完整影像評估與跨科討論後，醫療團隊建議採取「微創前開3D導航矯正手術」，在不大幅破壞背部肌群的情況下，從側邊小切口進行矯正與支撐重建。手術後恢復快速，術後4至5天即順利出院，疼痛明顯減輕。黃小姐笑說，術後穿著背架反而帶來前所未有的安全感，甚至捨不得太快卸除。

偕同手術的毛睿廷醫師也提醒民眾，若發現長期站姿、走路或身體出現明顯傾斜，或有反覆腰背疼痛、下肢麻木等症狀，切勿輕忽，應及早接受專業評估。透過精準影像檢查與合適治療，多數患者都能改善疼痛，避免病情惡化。（照片／記者廖美雅翻攝）