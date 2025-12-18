治癌「只打生理食鹽水」病患身亡 名醫李光輝詐財被判入獄1.5年

精神科名醫李光輝詐欺取財判1年6月定讞。（翻攝自李光輝臉書）

62歲精神科名醫李光輝，明知不具腫瘤或免疫專科醫師專業，謊稱可提供合法的「自然殺手細胞」NK療法治療癌症，向一名大腸癌四期的女病患收取150萬元，實際卻是找人假冒護理師注射生理食鹽水，病患不到2個月即因病情惡化不治。病患家屬提告，一審桃園地院依詐欺取財罪判李光輝2年，案經上訴，台灣高等法院二審改判刑1年6月定讞，李將入獄執行。

李光輝畢業於國防醫學院，擁有英國雪菲爾大學精神醫學博士學位，專長治療失眠、憂鬱症及青少年心理諮商，由於頻繁在電視節目曝光，成為知名精神科醫師。判決指出，李光輝明知自然殺手細胞（Nature Killer Cell）免疫療法「NK免疫療法」在國內受到衛福部高度管制，仍向病患及家屬謊稱可以執行此項療程，並約定總診療費450萬元。

家屬先行支付150萬元，李光輝竟派人假冒護理師，佯裝探病家屬到三軍總醫院，為當時住院的病患進行「NK免疫療法」，實際卻僅注射毫無療效的生理食鹽水；該名病患在兩週後，因大腸癌合併肝臟及腹腔轉移過世，病患家屬才恍然大悟受騙提告。

一審原將李光輝判刑2年，案件上訴後，高等法院17日改判有期徒刑1年6月，並追繳沒收150萬元，全案定讞。李光輝除了本案，擔任光輝生技負責人期間，涉嫌要求會計匯款600萬元中飽私囊，二審判刑1年8月；又被控吸金上億元，一審判刑10年，二審審理中。





