治癒加州╱安住長者公寓25年 99歲葉奶奶：我很幸運
在南加州聖蓋博谷一棟長者公寓裡，99歲的葉容徽每天都會下樓照看她的小菜園，澆水、施肥，細心打理她親手栽種的番薯葉和紅莧菜——也是她餐桌上熟悉的味道。
※※※這是世界日報與南加州大學安那伯格新聞學院（USC Annenberg School）健康新聞中心，合作完成的「治癒加州」（Healing California）」項目十之十。英文報導連接：At 99, Ronghui Ye Enjoys Life in Subsidized Senior Housing. She is Lucky. Others Wait Decades for the Same.
僅需月付270多元房租
她看起來完全不像一位即將百歲的長者，沒有慢性病，也沒有高血壓，說話時神采奕奕、笑聲爽朗。她說：「如果不在美國，我的身體一定沒有現在這麼好。」
葉奶奶1997年從中國移民來美，與分離多年的兒子團聚。如今即將邁入百歲，她依然能獨立住在一房一廳的公寓，在政府租金補助的支持下，每月僅需支付270多美元房租。
穩定住房 影響健康關鍵
公共衛生領域的研究早就指出，穩定的住房，是影響健康最關鍵的因素之一。當長者擁有安全、可負擔的住所，住院次數會下降，心理狀況也隨之改善，整體公共醫療支出因此降低。
北卡羅來納州住房金融局（NCHFA）2024年發布的全國研究發現：入住有品質保障的可負擔房後，長者在一年內的住院次數與住院天數減少27%，平均每月醫療支出也只有入住前的四分之一。
正如全國性非營利組織Justice in Aging所強調的那樣：「住房，就是醫療。」
安全網絡 撐起百歲生活
葉奶奶的生活步調安穩而規律，背後支撐她的，是一張圍繞「住房穩定」所建構起來的公共支持網絡。
她所居住的長者公寓，是由聯邦住房暨城市發展部（HUD）透過「Section 8」住房選擇券計畫補貼的住宅，為低收入長者提供長期租金援助，住戶自付租金按收入30%計算。
很多長者要等十年以上
葉奶奶於2000年搬進這棟公寓，當時仍可透過抽籤取得入住資格，但這樣的制度如今已被漫長的等候名單所取代。「我真的很幸運。」她說，「現在很多人要等十年以上。」
由於需求遠大於供給，洛杉磯縣多數補貼性質的長者住房，都仰賴等候名單（waitlist）來分配空屋。當住戶搬離或過世，管理單位便依照申請順序（多為先到先得）通知下一位等待者。
根據洛杉磯市房屋局（HACLA）資料，目前全市的公共住房與Section 8住房券等候名單，仍處於關閉狀態。而Section 8上一次開放申請窗口是2022年，為五年來首次；截至2025年9月，HACLA仍在處理2011年遞交的一臥室房型申請。
公寓樓下的小菜園，是葉奶奶生活中的最大樂趣之一，也是她做中式料理時，最新鮮的原料來源。每逢採收，她也會分送給鄰居共享。
照護補貼 每月120小時
屋子裡，幫手小林正在擦桌子、掃地。她每周來四至六次，協助打掃、買菜、洗澡和陪伴葉奶奶外出散步。這些服務由「居家照護服務計畫」（In-Home Supportive Services，IHSS）支付，依葉奶奶目前的身體狀況，每月可獲得120小時照護補貼。
每周三天，上午8時30分，成人日間照護中心的接駁車會停在樓下，接送葉奶奶和鄰居們前往活動，中午12時30分再送返。這類中心是養老院之外的選擇，適合不需要24小時照護的長者，幫助他們維持身心健康、減少孤獨感。
在日間中心，葉奶奶能拿到午餐與點心，還有健康監測、理療、理髮、運動等服務，以及一系列為華人長者設計的娛樂活動。必要時，工作人員還會陪她看病。通過這樣的互動，她能與外界保持連結，獲得重要的生活資訊。
福利到位 70歲兒放心
她笑說：「他們都把我們當小孩子，太貼心了。」多年來，她參加過舞蹈隊、唱過卡拉OK，也在那裡交了朋友。雖然現在體力不如從前，但她仍為了聊天與那份溫暖堅持前往，「這樣我就不會覺得孤單。」
葉奶奶的兒子住在洛杉磯西區，已經70多歲，無法常常來探望，但他仍可以放心。因為政府機構和非營利組織會定期到公寓協助住戶申請補助，葉奶奶正是透過這樣的協助，獲得每月200多美元的CalFresh糧食券補助；Medi-Cal（白卡）則為她提供醫療服務。
疫情期間，公共衛生護理師甚至到公寓為住戶施打疫苗，社工也會幫忙協助續辦福利。儘管不會說英文，葉奶奶從未在申請福利上遇到過障礙。
她的公寓也符合電費補助資格，這對依賴氧氣機等醫療設備的長者住戶而言十分重要。
作為移民，葉奶奶申報了自己在中國約1000美元的退休收入，但她仍符合補充保障收入（SSI）資格，每月可領到600多美元 。
這些服務共同構成一張支撐她生活的網，支撐著她的健康與社交，也正是公共衛生學者所說的「健康的社會決定因素」：住房、食品安全和社會連結。
84歲華青 沒有這份幸運
84歲的華青就沒那麼幸運。她每月必須負擔2000多美元的房租，還有水電帳單。
不但沒人照顧她，她還必須照顧一個年過50、長期受多種身心疾病折磨的女兒。只有這樣，華青每月才可透過IHSS領到約2000美元的照護費，剛好用來支付母女倆的房租。
「我都等了十年了。」她說，自己十年前開始排隊申請長者公寓，至今沒有消息。每隔一段時間去查看等候名單是否更新，等到的都是一次次失望。由於女兒病情不穩定，搬家成了生活常態——「30年搬了37次」，她說，因為女兒的情況，她們無法與他人合租。
如本報此前報導，等不到補貼房的低收入長者，只能擠在家庭旅館的床位，或是住在商店二樓狹小的隔間。
根據哈佛大學住房研究中心資料，2021年全美約有600萬名62歲以上的租房長者符合聯邦租金補助資格，但實際能獲補助的只有36%，有370萬戶符合資格的長者家庭未能獲得幫助。研究也指出，在大城市，許多等候名單往往多年不開放，等候時間往往數年起跳。
葉奶奶所在的TELACU Las Palomas共有74個單位，年滿52歲才能申請。公寓管理員表示，上次開放等候名單是在2021年。
華人區長者公寓 一房難求
而華人區的長者公寓更是一房難求。蒙特利公園市Golden Age Village管理員指出，等候名單自2014年其從未開放。這裡148位住戶的平均年齡超過80歲，不少都是苦等十多年才終於入住。
可負擔房 面臨資金挑戰
地方官員表示，儘管需求不斷增加，可負擔房的建設和資金卻遠跟不上。
「說到底，蓋房子的成本就是那麼高。」蒙特利公園市議員黃泰平（Thomas Wong）說，「要讓住宅變得可負擔，就必須依靠政府補助、稅額抵免，或由非營利組織整合多重資金來源。」
「我們當然希望能蓋更多可負擔住宅。」他強調，「我們不希望看到更多人無家可歸。」
然而，資金前景並不樂觀。黃泰平表示，「我們已經流失了大量聯邦資金，州政府也因預算赤字而被迫削減投入。」
他指出，洛縣去年通過的「Measure A」（為安置無家可歸者和支持可負擔房的縣級加稅）雖能帶來部分經費，但遠不足以彌補聯邦與州層級的缺口。「而且接下來幾年，我們預期從聯邦與州獲得的這類資金只會更少。」
除了資金，黃泰平也指出，社區反對是另一道難關。「資金是其中很重要的部分，但也要找到地方蓋、順利把這些房子蓋起來。很多時候，居民對這類項目並不熱衷，反對聲浪一起來，時間和成本都跟著增加。」
葉奶奶安靜的午後…
午後，葉奶奶在客廳裡緩緩走動，屋裡放著家庭照片、中文書籍，牆上掛著水墨畫。
她常坐在窗邊的書桌前，抄寫詩詞，或記錄過往故事。窗外，南加州的陽光灑在搖曳的棕櫚樹上。
「在這裡，我什麼都有，」她微笑著說。食物、住房都不再是她的煩惱，但她是幸運的。
更多世界日報報導
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 51
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 100
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 95
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 12
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 91
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 8 小時前 ・ 24
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 551
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 262
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 1 天前 ・ 288
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 108
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2