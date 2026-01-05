治癒系日光宅！27坪打開4房格局，引領光線流動，從書房臥榻，一路灑落到開放餐廳，實現一家人的共享天地

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 甘田空間設計

回家是為了找回一天中最放鬆的時刻，注重生活品質的屋主，希望能打到一個能與家人共享，也能獨自放鬆的理想居所，深入與設計師溝通需求後，設計師以「界線清楚、感受通透」為設計主軸，調整格局，將原本封閉的4房空間打開格局，光線得以進入家中，動線自由，並於玄關區規劃完整的收納機能，同時運用豐富的異材質、色彩搭配、弧形線條、隱形收納等設計手法，達成理想中的和諧秩序感，讓家成為充滿溫度與故事的理想生活場域。

玄關設置長虹玻璃及鋁框拉門儲藏櫃營造半隔間的效果，日常雜物能妥善收納，維持清爽視覺。公領域鋪陳溫潤木地板，配置淺色櫃體，營造通透舒適的氛圍，電視牆面懸浮櫃體與弧形收邊，注入輕盈柔和的氣息，沙發背牆施以清水模塗料，延伸至主臥隱藏門區，巧妙利用乳膠漆深淺跳色，增添活潑視覺。拆除臥室牆面，釋放空間成就開放式餐廳與書房，讓原本無法流動的光線，改變為自由穿透的光影，不論是圓桌餐廳或窗邊的臥榻書房空間，都是一家人凝聚情感的絕佳場域。



私領域延續公領域的調性，淺色調空間注入些許木質，增添空間暖度，連續性的收納衣櫃，沿著牆面設置，視覺清爽俐落，坪效超放大，衣櫃旁部分設為一日衣櫃，長虹玻璃達到若隱若現的唯美視覺，美觀與實用兼備。

藉由釋放格局、重整動線，並融合收納與門片設計，使各項機能有清楚定位，卻依然保持開放與流暢的視覺感受。

甘田空間設計／陳怡潔、康湘媛、陳弘祐、許書銓

地址：桃園市八德區仁德二路36號一樓

電話：0920250258、03-3686306

Email：getteninteriordesign@gmail.com

網站：https://www.getten-design.com

