治白疤、也治心疤！曹賜斌勇奪「台灣醫療貢獻獎」 醫界大神級成就曝光

▲曹賜斌醫師舉辦感恩晚宴全體大合照

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】國際白疤中心創辦人曹賜斌醫師長年致力醫療研究、整形外科專業推動與公益服務，嘉惠國內外無數患者，深受醫界肯定，榮獲114年度「台灣醫醫療貢獻獎」。為感謝一路支持的友人、學生與推薦人，他於11月22日在高雄寒軒大飯店舉辦感恩晚宴，多位醫界重量級人士到場祝賀，場面溫馨隆重。

▲曹醫師手捧榮獲台灣醫療貢獻獎獎牌

今年第78屆醫師節於11月8日在台北舉行，賴清德總統親臨典禮並肯定醫界貢獻，衛福部部長石崇良頒發「台灣醫醫療貢獻獎」。曹賜斌醫師由中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心陳宏基榮譽院長、王宏育常務理事、賴聰宏榮譽理事長及林誓揚理事長共同推薦，是今年備受矚目的得主之一。

感恩晚宴當晚，醫學會、醫院、企業與學界多位代表出席，包括台灣美容外科醫學會林孟羲理事長、台灣顏面整形重建外科醫學會羅聖典理事長、高雄長庚醫院外科部謝青華部長、中信造船韓育霖董事長、聯合報文化基金會邱文通營運長，以及亞洲大學與文藻大學副校長等人。曹醫師並邀台南東光長老教會馮偉晉牧師祝禱，提前共享感恩節氛圍。

曹賜斌醫師致詞時，特別回顧其獲獎的五大貢獻，包括：2024年獲「史懷哲科學與藝術獎章」肯定；成立全球首創「國際白疤中心」，以兼顧醫療與心理復健的方式陪伴患者；在2006至2008年間擔任台灣美容外科醫學會理事長，率先與八國醫學會簽署跨國學術合作MOU；創立高雄市唇顎裂暨顱顏協會、高雄市美容醫療觀光推展協會等公益團體；以及在高雄長庚醫院擔任整形外科創科主任十年間，打造多項醫療中心與團隊並推動專科護理師制度，對台灣醫療貢獻深遠。

▲中華民國醫師公會全國聯合會王宏育常務理事、高雄市醫師公會 賴聰宏榮譽理事長、高雄縣醫師公會林誓揚理事長、台灣美容外科醫學會林孟羲理事長及聯合報文化基金會邱文通營運長等長官致詞。

與會貴賓也分享多年來與曹醫師的情誼與觀察。王宏育常務理事提到，許多醫師同期早已退休，仍少有人像曹醫師至今仍投入公益與醫療推廣；賴聰宏榮譽理事長肯定他推動國際醫療觀光及「治白疤除心疤」理念，為台灣醫療國際化奠定基礎。林誓揚理事長則回憶早年在長庚實習時，曹醫師對醫療嚴謹、對後輩關懷備至，影響深遠。謝青華部長笑稱，過去在台大醫院就聽聞「遇到曹醫師就死定了」的玩笑話，形容他對醫療要求嚴格、對病患始終和善，引發全場莞爾。

此外，聯合報文化基金會邱文通營運長被視為促成曹醫師申請獎項的重要推手，他的肯定讓曹醫師正式提出申請。晚宴尾聲，台灣美容外科醫學會葉麗靖秘書長贈送玉山琉璃與賀詞，高雄市中國醫藥大學校友會黃柏翰理事長也頒贈「醫界典範」獎章，場面溫馨感人。

▲曹賜斌醫師台灣醫療貢獻獎獎牌

曹賜斌醫師表示，「台灣醫療貢獻獎」是其四十多年醫涯的重要里程碑，在眾多良師益友陪伴下更具意義，也將成為他邁向下一階段人生的力量與祝福。（圖╱曹賜斌整形外科診所提供）