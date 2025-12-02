治肥胖長期方案：GLP-1獲世衛推薦 胜肽市場升溫

圖／shutterstock達志影像

在全球掀起熱潮的GLP-1藥物，近日正式獲得世界衛生組織（WHO）推薦，可用於治療成人肥胖問題。然而，由於價格高昂，WHO警告健康不平等問題恐加劇。而為緩解壓力，製造商禮來（Eli Lilly）稍早時候已宣布降價。另一方面，GLP-1的成功也引爆了更廣泛的「胜肽」潮流，大量未經批准的產品湧入市場。專家們提醒，消費者應對這些缺乏臨床試驗佐證的療程心存警惕，避免潛在風險。

這幾年，全球掀起了一股「一針瘦身」的風潮，從好萊塢名流到尋常百姓，人人都在追逐由GLP-1藥物帶來的體重管理革命。這種最初用於糖尿病的療法，透過模擬腸道激素，能延緩胃排空並增加飽足感，從而達到減重的效果。正因其效果顯著，如今，這項技術正式獲得了醫學界的高度肯定：世界衛生組織（WHO）1日首次發布官方指南，推薦此療法可作為成人肥胖的長期治療方案。

廣告 廣告

世衛秘書長 譚德塞：「今天我們提出新的建議，說明GLP-1類型藥物在成人肥胖治療上的使用方式。這類新藥已成為重要的臨床工具，為許多患者帶來了希望。」

這項推薦具有重要意義：根據世衛組織數據，全球已有超過十億人受肥胖困擾，且數字預計將在2030年前翻倍。面對如此嚴峻的困境，WHO強調，肥胖是一種慢性且可能復發的疾病，需要像對待其他疾病一樣，從飲食、運動與藥物等多方面採取長期管理策略。

世衛秘書長 譚德塞：「肥胖是一種複雜的疾病，需要進行全面且終身的照護，而且不僅靠醫療，還需社會各界共同介入。」

然而，儘管GLP-1藥物被列入體重管理中的醫療處方，但高昂價格仍是最大挑戰。即便全球產能迅速擴張，預計到2030年也僅能提供不到一成有需求的人士使用。世衛警告，如果政府與國際組織不立即採取行動，這些醫學進展最終只會加劇各國貧富人群之間的健康不平等。

世衛秘書長 譚德塞：「我們必須共同推動集中採購與分級定價等策略，讓所有人都能負擔得起這些藥物。」

面對不斷升高的社會壓力，製藥業已有所動作。其中一家主要製造商禮來（Eli Lilly）近日宣布，將直接對該廠熱門藥物Zepbound每劑降價50到100美元，以緩解費用過高問題。與此同時，由於GLP-1藥物熱度持續上升，其主要成分「胜肽」也成為健康市場的新焦點，推動相關療程與需求快速增長。

約翰霍普金斯大學兼任助理教授 古普塔：「胜肽是現代醫學中備受矚目的新興領域，基本上是由短鏈氨基酸組成，而氨基酸正是構成人體的基礎單位。」

在GLP-1用藥熱潮下，許多診所和線上商店開始推出一系列胜肽化合物療程，宣稱能延緩老化、提升活力，甚至改善身形，價格從數百到數千美元不等，迅速吸引消費者目光，也推升了相關健康產品的市場熱度。

診所創辦人 羅賓斯：「我們會利用這些化合物來改善發炎問題、調整患者睡眠周期與生理時鐘，並促進新陳代謝。」

而助長這股潮流的，除了人們對長壽和健康的追求外，還伴隨著強烈的名人效應。隨著知名健身教練或影視明星，公開談論使用特定胜肽來加速恢復或改善膚質，立刻促使大量消費者轉向正規醫療以外的選擇，許多人相信，身體對這些「地球供給」的物質會有更好的接受度。

患者 史坦布倫納：「我覺得胜肽現在之所以受歡迎，是因為我們這一代正在慢慢老去，那自然就會想找尋現代醫學技術以外的替代方案。」

不過，專家們對這些流入市場的胜肽藥物發出嚴厲警告，指出大多數被追捧的產品都缺乏足夠的臨床試驗，所宣稱的益處也只是推測，一旦以注射方式進入人體，可能帶來更大風險。正因如此，面對這股缺乏科學佐證的健康潮流，釐清證據與誇大炒作之間的界線，成為保護公眾安全的首要之務。

更多 TVBS 報導

不只減重！研究揭「瘦瘦針」具抗大腸癌潛力：5年死亡率降一半

打瘦瘦針「必守2底線」！醫警告1陷阱：恐溜溜球效應

先吃蔬菜再吃飯血糖不飆升！營養師實測「進食順序」驚人差異

瘦瘦針停了就復胖？醫揭關鍵在「這習慣」：2個月內體重恐回升

