治落枕竟連多年心悸都消失？中醫曝：其實是「這個地方」歪了

你是否曾經感覺心悸、胸悶、容易疲倦，卻檢查不出明確原因？中醫師黃獻銘指出，這些症狀不見得是器官本身出問題。一名患者在治療頸部不適後，意外發現困擾已久的心悸也不再發作，原來問題根源不在心臟，而是身體的筋膜早已歪斜。

處理落枕問題 心悸症狀也一併消失

黃獻銘分享，一名長期受落枕困擾的患者回診時，竟意外發現多年來反覆出現的心悸症狀也一併消失。讓人驚訝的是，他原本只是來處理幾個月都不見好轉的脖子僵硬與痠痛，卻在透過筋膜放鬆與身體結構調整後，其他看似無關的問題也獲得改善。

黃獻銘說：「如果他是為了心悸來，我也會用一樣的方式治療。因為真正出問題的，根本不是心臟，而是筋膜。」

筋膜是細胞的「房子」

黃獻銘表示，許多人在談健康時，焦點往往集中在「吃對食物」這件事上，但人體細胞不只需要吃得好，還得「住得好」。這個「住的空間」，就是由筋膜構成的立體結構。

他形容，筋膜就像建築物中的牆面，把身體分成一個個獨立但又彼此連動的空間，例如心肌細胞聚集的部位，就是心臟這棟「大樓」；而肌肉、器官、神經也都包覆在各自的筋膜之中。

問題是，這些筋膜在日常生活中會因為受傷、過度使用或長期姿勢不良而變形扭曲。當「房子」歪斜了，細胞就像地震後住在傾斜大樓裡的居民一樣，怎麼可能正常運作？這會導致一連串連鎖反應，出現疲倦、心悸、焦慮、胸悶等看似無關的症狀。

長期結構失衡 細胞功能恐受干擾

黃獻銘說，這種現象在醫學上被稱為「機械傳導力」（mechanotransduction），意思是細胞會對周遭環境的力學變化做出反應，如果身體的某個部位長期承受不對稱的張力，細胞的功能與行為可能會受到干擾，進而表現出各種不適。

黃獻銘舉例，有些筋膜區塊彼此關聯緊密，例如「手臂—胸廓」這個區域，一旦手臂筋膜被拉扯，會進一步影響到頸椎、胸腔、自律神經等系統，導致肩膀痠痛、胸悶、心悸、甚至胃食道逆流和睡眠障礙。

他說，這些症狀看似分屬不同科別，其實可能來自同一個源頭──筋膜扭曲。很多人看遍內科、復健科、精神科，吃了一堆藥，卻始終沒改善，就是因為根本原因被忽略了。

自我檢測：看看你是否「筋膜歪斜」

想初步知道自己是否有筋膜歪斜的情形，黃獻銘提供一個簡單的小動作：伸直你的手臂，觀察「肘心」（手肘內側）是否能自然朝前方，讓掌心、手軸心、心口在同一個平面，也就是「三心同面」；若肘心無法輕鬆轉正（朝前），可能代表手臂筋膜已經拉扯胸廓，連帶影響到內部深層器官，如心臟、肺臟與自律神經系統。

▲若掌心、手軸心、心口無法在同一個平面，可能代表你的手臂筋膜正在拉扯胸廓。（圖／翻攝自黃獻銘中醫師臉書）

不只是藥物 身體也需要重新調整空間

他強調，這不是單純的關節靈活度問題，而是一個結構性的警訊。「萬病不一定同源，但筋膜歪斜常常是一切的起點。」黃獻銘表示，很多人誤以為自己體質差，其實只是長期姿勢不良、生活習慣錯誤，導致筋膜拉扯變形，進而讓身體各個系統表現出混亂。

他提醒，下次出現心悸、焦慮、喘不過氣的情形時，不妨換個角度思考，除了看醫生吃藥，或許可以嘗試從筋膜與身體結構去調整，讓細胞重新獲得「安全、穩定的居住空間」。

