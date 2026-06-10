「沼氣國家隊」成軍！政府擬投百億倍增計畫把臭氣變綠電

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環境部長彭啓明、資源循環台灣基金會董事長黃育徵、永豐餘投資控股公司董事長葉惠青等人共同出席「沼氣生質能產業聯盟」成立大會。(環境部提供)

提到有機廢水、畜牧糞尿、污泥及廚餘等，一般人想到的就是骯髒與惡臭，但經過許多企業的努力，全台已有約50座的沼氣發電與生質能設施，環境部昨(9)日啟動「沼氣生質能產業聯盟」，匯集永豐餘、正隆、業興、欣興電子、長榮鋼鐵等上下游業者，預計投入300億元，目標2050年達到100座設施、50%的潛能利用率。

永豐餘旗下的豐川綠能科技去年剛把1990年興建的龜山水資源回收中心，以官方民間促參ROT模式，轉型為沼氣發電，成為全台第一座污水處理廠轉發電，裝置容量共計800kW，每年發電量約640萬度，也讓廠內污泥去化減量40%，所發的電併入台電電網供民眾使用。

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有別於太陽光電和風電，沼氣發電可以全年24小時穩定供電，但過去大多是業者自己著墨，沒有統一的集運與整合設備，成本相對高且技術與效率難以提升，且外界對於「蓋垃圾汙水處理廠」視為嫌惡設施，阻力很大。

所以這次由政府牽線，匯聚產官學研組成聯盟平台，要催生台灣首部《沼氣生質能資源產業發展白皮書》。

環境部長彭啓明表示，環境部已於5月20日正式函報行政院「沼氣生質能推動旗艦計畫」，結合「兆元投資國家發展方案」，未來將透過「產業串聯、部會整合、法規調適」，整合政府、產業界、學研機構及民間團體，以促參模式將生質能案場推向規模化、系統化與產業化。

環境部水質保護司長王嶽斌表示，中央擬投入300億元，推動建立規模化沼氣處理與發電系統，目標將國內50個沼氣廠在2050年擴增至100個，粗估效益可達1年13.6億度電，減少781億元外部環境成本，最大潛力減碳量116.7萬噸。

永豐餘投資控股公司董事長葉惠青表示，沼氣生質能是標準的循環經濟，不會增加環境污染、減碳效益明顯，也是很好的綠電，但過去公司申請全台首張沼氣發電的「第一型再生能源發電設備」就花了2年，接下來若有跨部會整合、中央及地方協調，還有收費、回饋及分潤等機制設計好，可望減少推動阻力。

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