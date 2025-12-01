「沼澤清掃」非法移民 12/1鎖定路州、密州 目標逮捕5000人

大約250名聯邦邊境巡邏隊員將在1日展開代號為「清掃沼澤」(Swamp Sweep)的行動，在路易斯安那州與密西西比州大規模掃蕩非法移民，可能為期數月之久。

此項行動是以民主黨人執政的紐奧良市為中心，目標是要逮捕5000人。這是川普總統繼在洛杉磯、芝加哥及夏洛特(Charlotte)等民主黨城市進行後大規模驅逐非法移民後所發動的最新行動。

此一行動是由海關暨邊境保護局(CBP)行動總指揮官博維諾(Gregory Bovino)負責，他早前在洛杉磯及芝加哥指揮期間由於容許幹員使用武力，備受爭議，並且遭到訴訟。

廣告 廣告

這項行動在本月稍早就曾有媒體揭露，自此之後，紐奧良居民，尤其是拉丁裔社區，大為緊張。盡管紐奧良是民主黨人執政，然而所在的路州共和黨籍州長蘭德里(Jeff Landry)是總統川普的盟友，一直將州政府政策與白宮議程看齊，經常指責該市執法不力，要求全力配合川普政府的大規模移民打擊行動。他就對「清掃沼澤」的聯邦執法行動表示歡迎。

紐奧良候任市長莫雷諾(Helena Moreno)是墨西哥裔移民，將於明年1月12日正式上任。她警告紐奧良正瀰漫著一片恐懼，她非常擔心很有可能成為目標的人，其正當程序權利遭到侵犯及受到種族歧視。

博維諾是川普政府打擊非法移民行動的指揮官，他的做法粗暴，引發爭議。之前在芝加哥的行動中，聯邦執法人員自直升機空降住宅區，對抗議群發射催淚瓦斯與胡椒彈。聯邦執法人員近幾個月來在芝加哥地區已逮捕逾3200名移民，但是並沒有透露任何細節。

邊境巡邏隊通常是不會人口密集的都會區執執行任務，但是最近遭到指控對民眾使用高壓手段。本月稍早，芝加哥的一位法官指控博維諾說謊，並且對抗議民眾使用化學刺激物。

博維諾則是對他屬下的效率大加讚揚。他表示：「我們搜索與逮捕非法移民，讓美國的社區更加安全。」

更多世界日報報導

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

車模不雅視頻瘋傳 小鵬車太低俗？ 品牌方急喊是AI搞的