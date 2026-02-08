沾染一年北港朝天宮香火「奧運級」供神花擲筊帶回！ 60位民眾爭相比聖杯數

林佩瑩帶領協會成員，將新作供神花獻給北港朝天宮，並將沾染一年香火的原供神花讓民眾擲筊帶回。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕曾為奧運台灣代表隊製作胸花的工藝師林佩瑩，11年來都會製作供神花獻給北港朝天宮，今(8)日帶雲林縣纏花藝術協會學員到廟裡獻上8對新「供神花」，再將已沾染一年香火的「供神花」讓60名民眾擲筊帶回。民眾表示，好不容易擲到供神花，非常有收藏價值。

林佩瑩投入纏花工藝逾20年，曾獲「台灣工藝之家」傑出工藝家認證，前年更受邀參與2024年奧運台灣代表隊的進場制服配件工作。不過她從2015年起便帶領協會學員製作「供神花」獻給各大宮廟，並擺放在各殿供奉，每年過年前再製作新一批替換，舊者則擲筊讓民眾帶回。

林佩瑩指出，今年供神花主要有牡丹花、佛手花、石榴花等組成，具有「富貴吉祥、多福多壽、繁榮昌盛等寓意」，特別的是，首度將「南京非物質文化遺產剪絨技法」，加以改變成自創工法，製作供神花最頂端的牡丹，由於此項技術難度在於並沒有既定紙型讓協會30多名學員參考，因此少了判斷依據，加上技法失敗率高，也讓今年度約27對供神花製作時間耗時4個月之久，非常不容易。

今林佩瑩帶著協會成員們，將製作的27對供神花送到雲林元長、虎尾、北港、嘉義新港等各大宮廟，並在北港朝天宮中，先將沾染一年的供神花替換，並開放讓民眾在廟中虛凌殿擲筊，依聖杯數多者可以帶回，共吸引60位民眾參與。

擲杯活動上，多數人僅擲出1杯聖杯就結束，但仍有3位幸運民眾接連擲出五個聖杯，率先獲得供神花，隨後同杯數民眾再進行第二輪擲筊，最終由2名以4杯獲得、2名以三杯獲得，1名以兩杯擲得，驚險刺激。

民眾表示，原本第一輪只擲得兩杯，想說已經沒有機會可獲得，但進入第二輪擲筊時，意外擲得三個聖杯，幸運拿到經過一年香火的供神花，回去除了可當新春擺飾外，也可以收藏。

今年新作的供神花首度結合剪絨手法，呈現頂端牡丹花之美。(記者李文德攝)

林佩瑩(前左三)帶領協會成員，將新作供神花獻給北港朝天宮，並將沾染一年香火的原供神花讓民眾擲筊帶回。(記者李文德攝)

