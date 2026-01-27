沾邊政治圈／擔任宋楚瑜發言人58天「腦袋都要炸掉」 她直呼後悔死了

于美人2019年以政治素人身份出任親民黨競選總部發言人。（翻攝自于美人臉書）

北投温泉里里長許智全擔任里長至今已逾20年，自稱與天團五月天主唱阿信家族為世交，在地方擁有深厚人脈。不過，近期卻傳出爭議，遭爆料其疑似以「地方協調」「里民活動經費」等名義，對有意在當地施工的建商施加壓力，暗示需「回饋鄉里」才能順利推動工程。相關指控引發外界關注，也讓其長年建立的地方形象備受考驗。

白冰冰因白曉燕案與新北市長侯友宜結為好友，多次為其站台。（翻攝自白冰冰臉書）

近年來，藝人與政治人物之間的互動日益頻繁，無論是私人情誼、公開力挺，或實際參與政治事務，都顯示出名人影響力正逐漸滲入公共領域。藝人白冰冰因白曉燕案與新北市長侯友宜結為好友，多次公開推崇侯友宜是未來總統人選。侯友宜也回應，白冰冰是他見過最堅強的女性之一，2人互動展現長年建立的信任與情誼。侯友宜更坦言，白曉燕案對其警察生涯影響深遠，成為人生難以抹滅的一段歷程。

音樂圈方面，台語搖滾樂團「滅火器」與政治的連結同樣明顯。2019年總統蔡英文競選連任期間，競選團隊邀請滅火器製作並演唱競選歌曲，主唱楊大正多次公開力挺蔡英文，不僅參與政績影片旁白，也率團出席民進黨活動演出，展現音樂人以作品與行動介入公共議題的姿態。

滅火器樂團曾多次替前總統蔡英文助選。（翻攝自滅火器臉書）

于美人2019年接任親民黨競選總部發言人跨足政壇，協助宋楚瑜、余湘參選。她坦言此舉是為報答余湘過去的扶持，也認同宋楚瑜的理念。當時她總共上任58天，她後來坦言「後悔死了」，因為「每天都需要背誦許多法案，腦袋都要炸掉了」，但也學到很多，也希望可以鼓勵社會上勇敢的女性。

