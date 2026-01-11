沾醬控快看！醫示警「5種醬」超傷腎 護腎改用這2味提鮮

腎臟科醫師洪永祥點名5種醬料容易傷腎，建議民眾小心用量。（示意圖，Pexels）

台灣人吃飯最愛沾醬，黑白切或火鍋少了那一味就不對勁。不過腎臟科醫師洪永祥提醒，市售醬料隱藏高鈉、高磷與高鉀風險，長期重口味可能讓腎功能亮紅燈。他建議大家多利用天然辛香料或香草來取代人工調味，在滿足味蕾的同時也能好好守護腎臟健康。

洪永祥引述發表於國際權威期刊《高血壓》（Hypertension）等研究指出，長期高鈉攝取會升高腎內壓力並損害腎小球過濾功能。而加工醬料中的無機磷吸收率遠高於天然食物，幾乎會被身體100%吸收，容易導致高磷血症與血管鈣化。此外，許多酸甜風味醬料添加的高果糖漿會誘導尿酸上升，對合併糖尿病的患者來說，更是加速腎臟纖維化的隱形殺手。

廣告 廣告

根據成分分析，洪永祥點名5大傷腎醬汁要小心。豆瓣醬又鹹又油，對腸胃與代謝都是考驗；醬油膏濃稠背後全是鹽分；番茄醬則是糖鹽鉀的三冠王；沙茶醬富含磷與鉀，火鍋吃一頓就可能超量；而美乃滋這類沙拉醬雖無鹹味，但驚人的油脂量會引發血管硬化，造成腎動脈狹窄。

其實護腎餐也能很好吃，秘訣就在天然調味料。洪永祥鼓勵民眾運用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒，以及九層塔、香菜、迷迭香等天然辛香料，這些香料幾乎都是零鈉，能為料理注入靈魂香氣。如果覺得燙青菜或烤魚太清淡，可淋上檸檬汁或白醋利用酸度提鮮，既能減少對食鹽的依賴，也能讓飲食變得更加清爽無負擔。

更多鏡週刊報導

全都吃錯了！名醫曝3大泡麵NG習慣超傷腎 1煮法如「直接喝糖水」

台灣外食文化成幫凶 名醫揭「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中