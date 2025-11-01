沿德慶溪看功夫 府城6廟秀工藝

「走溪路、看功夫」尋找府城工藝風景，串聯昔日德慶溪流域周邊的大觀音亭暨興濟宮等6間廟宇推廣傳統工藝，1日由台南市文化局長黃雅玲（右）揭開活動序幕。（曹婷婷攝）

台南府城昔日重要水脈德慶溪由東至西蜿蜒市街，沿著德慶溪水域形成聚落、信仰，台南市文化資產管理處串聯德慶溪周邊6間宮廟，舉辦「走溪路、看功夫」尋找府城工藝風景，讓民眾循著舊河道走入廟埕，欣賞石雕、泥塑、彩繪等工藝品，讓大家更容易親近傳統工藝。

多年來與文資處攜手推廣傳統工藝的台南市文化協會表示，過去6、7年來展開台南傳統工藝資源調查，迄已完成上千件廟宇傳統工藝普查。文資處說，有感於一般人走進廟宇多為上香祈求，為了這些相當具特色的傳統工藝被更多人看到與認識，每年絞盡腦汁透過推廣、教育活動、展覽等形式，讓傳統工藝被看見。

廣告 廣告

文資處表示，德慶溪流經8段曲水、8座橋梁，沿岸聚落與廟宇密集，孕育豐富的信仰文化與工藝傳承，為期1個月「走溪路、看功夫」活動，選定德慶溪沿線的大觀音亭暨興濟宮、開基玉皇宮、三老爺宮、開基天后宮、三山國王廟及開隆宮，收集蔡草如的繪畫、陳壽彝的彩繪、陳三火的剪黏等名師精湛工藝作品。

台南市文化協會表示，傳統工藝資源調查記錄上千件作品，透過把調查出爐的作品轉化成導覽解說、桌遊、親子活動，希望讓各年齡層的民眾都有機會一睹廟宇傳統工藝之美。

文化局長黃雅玲說，「走溪路、看功夫」以水為線、廟為點、街為面，交織府城特有的信仰與工藝地景，希望讓更多市民與旅人走讀同時，看見職人匠心、感受文化溫度。