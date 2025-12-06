沿海狂風吹助燃！福興鄉建廢場「黑煙沖天」 濃煙蓋路如末日景象

彰化福興發生火，濃煙密佈，數公里外可見，消防人員佈下多條水線灌救。消防局提

彰化縣福興鄉今天上午發生火警，沿海路二段1處建築廢棄物堆置場突冒火舌，現場堆滿塑膠與木材等易燃物，在強烈海風推波助瀾下，火勢迅速竄升，巨大黑煙像龍捲風般往天際衝、沿途將整段沿海路染成一片漆黑，宛如災難電影情節，行經的民眾無不驚呼「整個天空都黑掉了！」

彰化消防局勤務中心是在今早10時42分接獲多通報案，指沿海路二段一處空地起火。鹿港、福興與漢寶分隊迅速出動4輛消防車、8名消防人員，持負向場。

救難人員到達後發現，起火處為大量建築廢棄物集中堆置的空地，堆中夾雜塑膠片、保麗龍、PVC管等易燃物，一旦燃燒溫度極高、煙量驚人，加上現場海風強勁，火勢向四方亂竄，濃煙更被風勢一路推向車道，讓沿海路宛如突遭濃霧襲擊，視線幾乎不到十公尺，造成用路人驚慌減速。

消防人員見狀立刻架設多條水線，持續壓制火勢，並通報警方協助交通疏導，避免二次事故發生。

彰化縣消防局第三大隊長張順享指出，時值冬季東北季風強勁，加上近期天氣乾燥，建物、雜物含水量低，一遇火源就容易延燒。他透露，近一週縣內已連續發生多起戶外火警，其中不乏廢棄物堆置場、雜草地、空地燃燒事件，提醒民眾務必注意用火安全，也呼籲業者妥善管理堆置物，避免因高風險物品堆疊造成火災。

目前消防隊仍在現場持續灌救，起火原因與責任歸屬仍有待火調人員進一步調查釐清。



